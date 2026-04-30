Roditelji demantuju navode učitelja: Ne tražimo boravak djece u školama tokom raspusta

Autor Vesna Kerkez
Povodom navoda koji su se pojavili u javnosti, a koje je iznijelo Društvo učitelja Republike Srpske, grupa roditelja reagovala je tvrdeći da su njihovi zahtjevi pogrešno interpretirani kada je riječ o organizaciji brige o djeci tokom školskog raspusta.

Izvor: Shutterstock

Kako navode, roditelji nisu tražili da se u osnovnim školama organizuje boravak djece tokom raspusta niti da se obrazovne ustanove pretvaraju u centre za cjelodnevno čuvanje. Ističu da su svjesni da u tom periodu ne postoji nastavni proces, kao i da takav oblik boravka nije predviđen ni zakonski ni pedagoški.

Prema njihovim riječima, inicijativa je od početka bila usmjerena prema lokalnim zajednicama, sa ciljem da se pronađu adekvatna rješenja van školskog sistema. Fokus je, kako ističu, na organizovanju različitih aktivnosti za djecu, poput radionica i dnevnih programa, koji bi bili u nadležnosti lokalnih institucija.

Roditelji naglašavaju da razumiju izazove sa kojima se suočavaju učitelji i obrazovni sistem, ali istovremeno ukazuju na problem sa kojim se suočavaju mnoge porodice koje tokom ljetnog raspusta nemaju riješeno pitanje brige o djeci.

U saopštenju pozivaju nadležne institucije na dijalog, uz poruku da je potrebno zajednički pronaći održiva rješenja koja će biti u interesu djece, roditelja i šire zajednice.

Društvo učitelja Republike Srpske ranije je saopštilo da razumiju probleme roditelja, posebno u porodicama gdje su oba roditelja zaposlena, ali upozoravaju da produženi boravak predstavlja dio vaspitno-obrazovnog procesa koji je vezan za nastavu.

Dodaju i da veliki broj škola nema adekvatne uslove za cjelodnevni boravak djece tokom ljeta, te da objekti nisu projektovani niti opremljeni za tu namjenu, što može uticati na bezbjednost i kvalitet boravka.

Posebno naglašavaju značaj ljetnjeg raspusta za djecu, opisujući ga kao vrijeme odmora, igre, porodičnih aktivnosti i neformalnog učenja, koje je važno za njihov razvoj.Učitelji upozoravaju i na sve češći problem da djeca u školu dolaze bez osnovnih životnih i razvojnih navika, uključujući jezički razvoj i čitalačke navike.

Iz Društva takođe skreću pažnju na nedostatak nastavničkog kadra i smanjeno interesovanje za učiteljske studije, uz upozorenje da bi dodatno opterećenje nastavnika moglo pogoršati situaciju.Kao moguće rješenje predlažu razvoj programa na nivou lokalnih zajednica, poput dnevnih centara, ljetnjih radionica, sportskih i kulturnih aktivnosti, koji bi bili prilagođeni djeci i porodicama.

