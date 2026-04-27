Banjalučki roditelji pisali odbornicima: Gdje sa djecom tokom školskog raspusta?

Neformalna grupa roditelja djece školskog i predškolskog uzrasta uputila je zvaničan dopis odbornicima Skupštine grada i Gradskoj upravi Banjaluke, u kojem traže razmatranje mogućnosti organizovanja boravka djece od prvog do trećeg razreda tokom školskog raspusta.

Roditelji ističu da je inicijativa posebno važna za porodice u kojima su oba roditelja istovremeno na poslu, te da bi organizovan boravak djece doprinio njihovoj sigurnosti i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena.

„Zakonski mehanizam koji bi omogućio rješavanje ovog pitanja već je definisan u Zakonu o lokalnoj samoupravi“, navodi se u obraćanju roditelja.

Oni smatraju da bi se na ovaj način, osim bezbjednog boravka djece tokom raspusta, omogućilo i učešće u dodatnim programima kulturnog, umjetničkog, sportskog i kreativnog karaktera.

„Smatramo da se kroz ovakvu organizaciju djeci mogu obezbijediti kvalitetni sadržaji koji doprinose njihovom razvoju i socijalizaciji“, ističe se u inicijativi.

Roditelji naglašavaju i ekonomski aspekt prijedloga, navodeći da bi ovakva mjera omogućila veću zaposlenost oba roditelja.

„To povećava ekonomsku stabilnost porodica, kao i ukupnu ekonomsku aktivnost, veći obrt kapitala i priliv sredstava u fondove“, navedeno je u dopisu.

Pored organizovanja boravka tokom raspusta, neformalna grupa roditelja zalaže se i za sistemsko rješenje pitanja produženog boravka djece u osnovnim školama, ističući da je riječ o dugoročnom i važnom pitanju za brojne porodice u gradu.

