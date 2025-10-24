Golubović najavio: Produženi boravak u školama biće proširen po etapama, ali tek kad se usvoji budžet

Ministar prosvjete i kulture RS Borivoje Golubović rekao je da je cilj da se obezbijedi produženi boravak za svu djecu.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Ministarstvo prosvjete i kulture RS oglasilo u vezi sa inicijativom roditelja za organizovanje produženog boravka u svim školama zaprimljenom neposredno pred početak nove školske 2025/26 godine.

Ministar Borivoje Golubović izjavio je da je u Republici Srpskoj već postignut značajan obuhvat djece produženim boravkom i da će Ministarstvo nastaviti da unapređuje ovaj vid podrške učenicima i roditeljima.

On je naglasio da je cilj da se obezbijedi produženi boravak za svu djecu i da je zbog toga, odmah nakon zaprimljene inicijative u septembru održan sastanak sa direktorima osnovnih škola iz Banjaluke i sa predstavnicima roditelja, na kojima je razmotrena mogućnost proširenja kapaciteta za produženi boravak u Banjaluci, gdje je potreba najizraženija.

Golubović je podsjetio da je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje

i obrazovanje Nataša Cvijanović održala sastanak sa predstavnicima roditelja, na kojem su

razmotrene njihove inicijative i prijedlozi. Ministar je istakao da je lično informisan o

detaljima tog razgovora i da su roditelji tom prilikom obaviješteni o dinamici aktivnosti

koje Ministarstvo preduzima.

„Tada je predstavnicima roditelja pojašnjeno da je potrebno da se sistemski provedu

sve aktivnosti u skladu sa zakonom. Uz to, moramo sačekati usvajanje novog budžeta Republike Srpske, te analiziramo koje rješenje može biti najbrže sprovedeno kao sistemski odgovor koji je u interesu djece“, naglasio je Golubović.

Dodao je da je Ministarstvo je analiziralo mogućnosti i pripremilo više modela koji će se moći realizovati u saradnji sa školama i lokalnim zajednicama, te da se razmatraju rješenja koja obuhvataju iznajmljivanje dodatnih prostora, korišćenje manje popunjenih školskih objekata, kao i proširenje prostornih kapaciteta u školama sa najvećim brojem zainteresovanih učenika.

Takođe, kako je istakao analizira se intersektorska saradnja sa drugim ministarstvima radi mogućeg sufinansiranja boravka djece kao mjere podrške porodici.

Golubović je poručio da će realizacija bilo kog rješenja biti moguća tek nakon usvajanja novog budžeta Republike Srpske, jer ova pitanja zahtijevaju značajna finansijska izdvajanja.

„Naš pristup je odgovoran i sistemski – sve što radimo mora biti finansijski održivo i u interesu djece i njihovih porodica“, zaključio je ministar Borivoje Golubović te naglasio da je za školsku 2025/2026. godinu Ministarstvo dalo saglasnost za organizovanje produženog boravka u 149 škola za oko 13.600 učenika, da su u realizaciji programa angažovana 662 radnika kao i da se za te namjene na mjesečnom nivou iz budžeta Republike Srpske izdvaja 1,7 miliona KM.

„Imajući u vidu sve što se preduzima od septembra do danas, a razumijevajući potrebe roditelja kao i da će se problem kako je u septembru dogovoreno, nastojati riješiti po etapama, Ministarstvo prosvjete i kulture ukazuje da plasiranje netačnih informacija u medijima šalje pogrešnu sliku u vezi sa preduzetim aktivnostima Ministarstva po ovom pitanju. Stoga se ne mogu prihvatiti navodi o nedostatku odgovornosti i brige prema najmlađima“, rekao je ministar Borivoje Golubović.

(Mondo)