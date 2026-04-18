Incident u Novoj Topoli: Roditelj napao učenika u školskom dvorištu, intervenisala policija

U Osnovnoj školi „Petar Kočić“ u Novoj Topoli došlo je do incidenta u kojem je roditelj fizički napao učenika nakon što je, kako se navodi, prethodno došlo do sukoba između djece u školskom dvorištu.

Prema informacijama iz škole, događaj se desio nakon završetka nastave, u vrijeme dok su učenici boravili ispred škole tokom roditeljskog sastanka, piše Micromreža.

Tada je došlo do verbalnog sukoba između dva učenika, nakon čega je roditelj jednog od njih, po završetku sastanka, intervenisao i fizički razdvajao djecu.

Iz JU OŠ „Petar Kočić“ navode da je o slučaju odmah obaviještena policija, te da je škola postupila u skladu sa Protokolom o zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, kao i internim pravilnicima o bezbjednosti učenika.

Nakon incidenta održan je sastanak roditelja, uprave škole i stručne službe, na kojem je dogovoreno da se slične situacije neće ponavljati, uz međusobna izvinjenja učesnika.

Iz Policijske uprave Gradiška potvrđeno je da su policijski službenici postupili po prijavi, te da je jednom licu iz Gradiške uručen prekršajni nalog zbog tuče i fizičkog napada, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske.

Iz škole su poručili da je bezbjednost učenika prioritet, te istakli da školski objekat ima video-nadzor i da se nalazi u blizini Policijske stanice Nova Topola, sa kojom imaju kontinuiranu saradnju.

