Veliki požar u Aleksandrovcu kod Laktaša, evakuisani mještani (Video)

Uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja

Izvor: RTRS

Na području grada Laktaši, danas, 10. avgusta, nešto poslije 16 časova u selu Aleksandrovac, izbio je veliki požar.

Prema prvim nezvaničnim informacijama RTRS-a, uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja.

"U požaru je u potpunosti izgorio jedan objekat, ali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši, koji su odmah po dojavi izašli na teren, uspjeli da od uništenja spase sedam okolnih objekat", rekao je starješina Vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina.

Vatrogasci se i dalje nalaze na terenu gdje rade na potpunom gašenju i osiguravanju požarišta.

"Evakuisano je i stanovništvo iz ugroženih kuća. Upućujemo i apel građanima na dodatan oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom ili zapaljivim materijalima na otvorenom prostoru, a posebno na poljoprivrednim površinama i u šumskim predjelima", naveo je Džepina.