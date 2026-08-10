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Veliki požar u Aleksandrovcu kod Laktaša, evakuisani mještani (Video)

Veliki požar u Aleksandrovcu kod Laktaša, evakuisani mještani (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja

Požar u aleksandrovcu kod laktaša Izvor: RTRS

Na području grada Laktaši, danas, 10. avgusta, nešto poslije 16 časova u selu Aleksandrovac, izbio je veliki požar.

Prema prvim nezvaničnim informacijama RTRS-a, uzrok izbijanja vatre najvjerovatnije je ljudska nepažnja.

"U požaru je u potpunosti izgorio jedan objekat, ali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Laktaši, koji su odmah po dojavi izašli na teren, uspjeli da od uništenja spase sedam okolnih objekat", rekao je starješina Vatrogasne jedinice Laktaši Saša Džepina.

Vatrogasci se i dalje nalaze na terenu gdje rade na potpunom gašenju i osiguravanju požarišta.

"Evakuisano je i stanovništvo iz ugroženih kuća. Upućujemo i apel građanima na dodatan oprez prilikom rukovanja otvorenim plamenom ili zapaljivim materijalima na otvorenom prostoru, a posebno na poljoprivrednim površinama i u šumskim predjelima", naveo je Džepina.

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Laktaši požar

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