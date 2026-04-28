Banjalučka pivara predsjednik i domaćin sjednice Savjeta za poljoprivrednu i prehrambenu industriju

U prostorijama Banjalučke pivare održana je druga sjednica Savjeta za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, na kojoj su razmatrani izazovi u sektoru i usvojen Program rada za 2026. godinu.

Sjednica je održana u četvrtak, 23. aprila 2026. godine, uz učešće predstavnika privrede i Privredne komore Republike Srpske, a u fokusu su bila aktuelna kretanja u sektoru i izazovi poput rasta troškova poslovanja, nestabilnosti tržišta i opterećenja u lancima snabdijevanja.

Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodnog zasjedanja i Program rada Savjeta za 2026. godinu, uz zajednički zaključak da je neophodno nastaviti koordinisano djelovanje privrede i institucija u cilju jačanja stabilnosti i unapređenja poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.

Iz Privredne komore Republike Srpske poručeno je da su ovakvi sastanci važni za direktan dijalog sa privredom i pravovremeno definisanje mjera koje mogu odgovoriti na aktuelne izazove u sektoru.

Predstavnici Banjalučke pivare istakli su zadovoljstvo što je kompanija bila domaćin sjednice, naglašavajući značaj Savjeta kao platforme za otvorenu saradnju i zajedničko kreiranje rješenja koja doprinose jačanju domaće proizvodnje.

U kontekstu dugogodišnjeg doprinosa razvoju domaće industrije, Banjalučka pivara je na manifestaciji „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2025. godinu“, u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, nagrađena za kvalitet i razvoj domaćih proizvoda, čime je potvrđena njena tržišna pozicija i posvećenost inovacijama.

Brend Nektar pivo nastavlja da širi prisustvo na tržištima regiona i šire, uz kontinuirana ulaganja u modernizaciju i razvoj poslovanja.