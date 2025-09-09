Najveća pivara u BiH ulazi u finske ruke: Olvi grupa preuzima Banjalučku pivaru

Finska kompanija Olvi grupa potpisala je ugovor o preuzimanju Banjalučke pivare, najveće pivare u Bosni i Hercegovini, zajedno sa njenom podružnicom u Srbiji.

Izvor: Banjalučka pivara

Radi se o jednoj od najznačajnijih akvizicija u domaćoj prehrambenoj industriji, s obzirom na to da je Banjalučka pivara osnovana 1873. godine i danas posluje kao najbrže rastuća pivarska kompanija u Srbiji, uz prisustvo na tržištima Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Italije.

Olvi grupa posluje više od 145 godina i proizvodi piva, bezalkoholna pića i RTD (ready-to-drink) koktele, a svoje brendove razvija u više evropskih zemalja. Preuzimanjem banjalučke kompanije, Olvi planira jačanje proizvodnje i izvoza na Balkanu i prema Mediteranu. Generalni direktor Olvija Patrik Lundell izjavio je da Banjalučka pivara ima snažne brendove, visokokvalitetne kapacitete i povoljan geografski položaj koji otvara mogućnosti za dalji rast.

Najpoznatiji brend banjalučke kompanije je Nektar pivo, najpopularnije domaće pivo u BiH i jedan od najbrže rastućih pivskih brendova u Srbiji i Crnoj Gori. Pored piva, planira se i širenje proizvodnje na bezalkoholna pića i koktele, u skladu sa globalnim trendovima u industriji.

Direktor Banjalučke pivare Ilija Šetka izjavio je da će ulazak u Olvi grupu omogućiti jačanje postojećih brendova i proširenje asortimana, dok je prošle godine neto prodaja kompanije iznosila 28 miliona evra.

Zaključenje transakcije zavisi od odobrenja nadležnih organa za kontrolu konkurencije u BiH, a realizacija se očekuje do kraja godine. Vrijednost akvizicije nije objavljena.

