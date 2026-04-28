Drama u Grudama: Tuča među odbornicima usred sjednice (Video)

Težak incident obilježio je sjednicu u Grudama kada je poslanik Tomislav Bandić u sukobu sa obezbjeđenjem ostao bez majice. Zbog zabrane njegovog ulaska dio odbornika napustio je salu.

Izvor: X/@hercegovinainfo

Početak sjednice Opštinskog vijeća u Grudama obilježio je haos i metež, nakon incidenta koji se dogodio neposredno prije početka zasjedanja. Kako se može vidjeti na snimku prenosa uživo, odbornike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u salu.

Sukob sa obezbjeđenjem

U središtu događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obavlja dužnost poslanika u kantonalnoj skupštini. Prije same sjednice došlo je do komešanja između Bandića i radnika obezbjeđenja, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i tokom incidenta ostao bez majice.

Kaos na sjednici Općinskog vijeća u Grudama.pic.twitter.com/90gISWvoF3 — hercegovina.info (@hercegovinainfo)April 27, 2026

Zabrana ulaska i bojkot sjednice

Na snimku se može čuti kako Bandić tvrdi predsjedniku Opštinskog vijeća Martinu Kondži da se uredno prijavio za prisustvo na sjednici, ali da mu je uprkos tome zabranjen ulazak.

Nakon smirivanja situacije, dio odbornika izrazio je podršku Bandiću. Međutim, kako je predsjednik Kondža odlučio da ipak nastavi sa sjednicom, takav razvoj događaja doveo je do bojkota dijela odbornika, koji su demonstrativno napustili salu.

(Hercegovina.info/MONDO)