Sud potvrdio: Zaprimljen zahtjev za registraciju PDP RS

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je za MONDO da je zaprimljen zahtjev za registraciju nove političke organizacije pod nazivom "Partija demokratskog progresa Republike Srpske".

Kako su naveli iz suda, zahtjev za upis u registar političkih organizacija zaprimljen je 24. aprila ove godine.

"Sudsko vijeće do dana sačinjavanja ovog odgovora nije postupilo po zahtjevu", navedeno je u odgovoru Osnovnog suda u Banjaluci.

To znači da je postupak registracije tek u početnoj fazi i da sud tek treba da donese odluku.

Informacija dolazi nakon spekulacija da Igor Crnadak priprema osnivanje nove političke opcije, što je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković juče potvrdio.

