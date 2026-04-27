Stanivuković: Crnadak osniva svoju stranku

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a i Pokreta "Sigurna Srpska", potvrdio je da Igor Crnadak napušta redove PDP-a i da osniva svoju stranku.

"Rekao mi je to prije mjesec dana. Mi smo sjedili i razgovarali. Ja sam mu tada poželio mnogo sreće i uspjeha. Želim mu sve najbolje i njemu i svakome ko god smatra da je tako nešto potrebno da se desi na političkoj sceni. Kod nas nema gordosti i sujete", rekao je on.

On je istakao da se nastavlja boriti za demokratsku Republiku Srpsku, PDP i Pokret "Sigurna Srpska".

Prema njegovim riječima, Crnadak se formalno-pravno i dalje vodi kao šef kluba.

"Ja se ne žurim da te procese ubrzam već kad on kaže da je taj njegov subjekat registrovan, mi ćemo tada imenovati novog šefa kluba. Mi već znamo ime, kao i ime novog zamjenika", rekao je Stanivuković, prenose "Nezavisne novine"

Novinarai su pokušali dobiti i izjavu Crnatka, međutim, za sada se na pozive nije javio.