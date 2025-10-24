Crnadak za MONDO: SNSD pokušava kupovati vrijeme pričama o odgađanju izbora (VIDEO)

Predsjednik Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, Igor Crnadak, u razgovoru za MONDO komentarisao je aktuelnu političku situaciju, ukidanje američkih sankcija, spekulacije o odgađanju prijevremenih izbora i formiranje novog opozicionog Pokreta Sigurna Srpska.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Crnadak je ocijenio da najave o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku ne predstavljaju nikakav uspjeh vlasti, već „posljedicu pritiska i ispunjavanja zahtjeva međunarodne zajednice“.

“Ukidanje zakona u NSRS nije usluga za uslugu. To je sistem uradite šta vam kažemo, pa ćemo onda povući kazne koje ste već imali. Ljudi koji su unosili nered i stvarali nepotrebne sukobe sada se privode redu. Najviše su maltretirali vlastiti narod u Republici Srpskoj,” rekao je Crnadak.

“SNSD i Dodik srozali institucije Srpske”

Govoreći o zaključcima koje je Narodna skupština donijela 27. februara, Crnadak je istakao da oni nisu donijeli ništa dobro Republici Srpskoj, osim potencijalnih sukoba koji su, kako kaže, „srećom izbjegnuti“.

“Postavio sam pitanje: šta je Republika Srpska dobila tim zaključcima? Ništa. Samo smo mogli imati sukobe, a dodatno smo srozali Skupštinu i naše institucije. To nije učinila opozicija, već SNSD i njihova većina,” rekao je Crnadak, dodajući da se time nanijela šteta cijeloj Republici Srpskoj.

On smatra da su aktuelna politička previranja rezultat “igre” koja je započeta u vrhu SNSD-a, a čiji se krajnji ishod još ne nazire.

“Nadam se da ćemo imati dovoljno snage da odbranimo Republiku Srpsku od bilo kakvog dogovora koji su SNSD i Milorad Dodik napravili. Nećemo dozvoliti razvlašćivanje Republike Srpske, niti oduzimanje njenog identiteta, imovine ili teritorije,” poručio je Crnadak.

“Priče o odgađanju izbora – podvala javnosti”

Osvrćući se na spekulacije o mogućem odgađanju prijevremenih izbora, Crnadak tvrdi da je riječ o svjesno plasiranoj priči iz redova SNSD-a, koja ima za cilj da se „kupuje vrijeme“.

“SNSD sada pokušava da makar sedam dana pomjeri izbore, jer su svjesni drastičnog pada popularnosti nakon sjednice 18. oktobra, kada su morali poništiti vlastite odluke i zakone. Međutim, razgovarao sam sa članovima CIK-a i jasno je da izbori neće biti odgađani,” istakao je Crnadak.

Prema njegovim riječima, jedina okolnost koja bi mogla promijeniti situaciju jeste eventualna odluka Ustavnog suda kojom bi se prihvatila privremena mjera na zahtjev advokatskog tima Milorada Dodika, ali to, smatra on, „nije izvjesno“.

Crnadak se osvrnuo i na imenovanje Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

“Prema odlukama koje su donijete, ona je v.d. predsjednika, a njene nadležnosti su one koje propisuje Ustav i koje su tradicionalno u nadležnosti predsjednika,” pojasnio je Crnadak.

On je dodao da, prema njegovim informacijama, uskoro u Banjaluku planiraju dolazak ambasadora nekih od najmoćnijih zemalja, a da će te posjete biti upućene gospođi Trišić Babić, a ne bivšem predsjedniku.

“Koliko sam čuo, neke od najvažnijih diplomatskih posjeta uskoro će biti realizovane, a formalni domaćin bit će v.d. predsjednika, Ana Trišić Babić,” istakao je Crnadak.

“Građani će 23. novembra birati promjene”

Crnadak je uvjeren da će građani Republike Srpske 23. novembra imati priliku da izaberu „slobodu i bolju budućnost“.

“Sve ide svojim tokom, CIK i lokalne komisije rade normalno i nema govora o odgađanju. Najvažnije je da Srpska 23. novembra izabere promjene a to je izlazak iz mraka,” rekao je Crnadak.

Tviter komentar: “Uh”

Nakon što je objavljena vijest o formiranju novog "Pokreta Sigurna Srpska", koji su osnovali Draško Stanivuković, Igor Radojičić i Dejan Kojić, Crnadak je na mreži X ispod objave o “promjenama koje dolaze” ostavio samo jedan komentar: “uh”. Objava je odmah izazvala veliki broj reakcija i komentara, a mnogi su se pitali šta je Crnadak time želio da poruči.

Na naše pitanje o značenju te poruke, Crnadak je pojasnio da njegov komentar nije bio slučajan, već odraz njegovog stava prema političkim dešavanjima unutar opozicije.

"Ja sam svoj stav zasnivao najviše na tome da sam protiv eliminacije ili gašenja PDP-a, bilo to suštinski ili formalno. U svakom slučaju, protiv sam prekida postojanja PDP-a u političkom prostoru RS i BiH. To je bio moj glavni razlog za moju reakciju. Drugi razlog je zaista istinski mislim, pogorovo mi u Banjaluci, meni je to uvredljivo sada da ljude pozivamo i objašnjavamo da su najveća alternativa i najveći spasioci i borci protiv nakaradnog režima oni koji su do juče bili ustvari stubovi tog režima. To su bile osnovne moje postavke",objasnio je Crnadak.

Komentarišući trenutne odnose u opoziciji i pojavu novih političkih inicijativa, Crnadak je naglasio da PDP ostaje ključni opozicioni faktor.

„Ne bih dalje ulazio u te teme jer, po mom mišljenju, sve do 23. novembra jedini odgovor na sva unutarpartijska i opoziciona pitanja može se svesti na dvije riječi: Branko Blanuša.Gotovo svi naši članovi i simpatizeri glasaće za gospodina Blanušu. To je suština onoga što PDP želi, promjena, dolazak normalnog i slobodnog društva,” poručio je.

Počasni predsjednik PDP-a, Mladen Ivanić, imao je sličan komentar u vezi sa formiranjem Pokreta Sigurna Srpska, koji su osnovali Draško Stanivuković (aktuelni predsjednik PDP-a), Igor Radojičić i Dejan Kojić.

Ivanić je poručio da podržava ideju ukrupnjavanja opozicije, ali da se protivi svakom pokušaju ukidanja PDP-a.

“Ukrupnjavanje je dobra stvar, ali bih bio protiv ako to znači gašenje PDP-a. PDP je u posljednjih 26 godina donio bitnu promjenu u političkom pristupu,” rekao je Ivanić gostujući na BN televiziji.

Istakao je da se lično neće angažovati u Pokretu, jer je još 2015. godine napustio funkciju predsjednika partije i prepustio prostor novim ljudima.

“Tu sam da kažem šta mislim ako me neko pita, ali da insistiram, neću. Dobar dio ljudi iz novog pokreta i ne poznajem. Nadam se da će uspostaviti saradnju s ostatkom opozicije, kao što je to bio slučaj u Crnoj Gori, gdje su se različite opcije ujedinile protiv režima,” rekao je Ivanić.