Crnadak o pritiscima u PDP-u: Protivnici gašenja stranke tretirani kao neprijatelji

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak tvrdi da članovi i simpatizeri ove stranke posljednjih dana dobijaju telefonske pozive i trpe pritiske zbog kontakata sa rukovodstvom PDP-a, te da se oni koji se protive gašenju stranke tretiraju kao neprijatelji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On navodi da članovi i glasači PDP-a nisu zaslužili takav odnos, ističući da svi koji vjeruju u stranku i njene principe moraju imati pravo da ostanu uz PDP bez bilo kakvih pritisaka.

Crnadak je poručio da će PDP sigurno biti jedna od opcija na narednim izborima, dodajući da je mnogo bolje da to bude rezultat političkog dogovora nego pokušaja njenog gašenja ili marginalizacije.

Prema njegovim riječima, ideja PDP-a, zasnovana na borbi protiv korupcije, snažnim ekonomskim mjerama i otvaranju Republika Srpska prema svijetu, potrebna je društvu i treba da bude jedan od stubova nove demokratske vlasti.

On je naglasio da je stranka kroz svoju istoriju sarađivala sa različitim političkim akterima u skladu sa izbornim rezultatima i političkim dogovorima, ali da nikada nije dopuštala da važne uloge dobiju osobe s problematičnom prošlošću.

Crnadak je dodao da se čestitim ljudima ne mogu nametati kao autoriteti oni koji su često mijenjali političke stranke, kompromitovani bivši funkcioneri ili osobe koje su prijetile članovima PDP-a, ocijenivši da to nije dobro ni za stranku ni za Republiku Srpsku.

Na kraju je poručio da svako ko je izgubio vjeru u drugačiju politiku ima pravo da ode, ali da svi koji vjeruju u PDP i u vrijednosti na kojima je nastao imaju pravo da ostanu i da ih u tome niko ne smije sprječavati.