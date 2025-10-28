Ivanić o novom pokretu: Podržavam objedinjavanje, ali ne i gašenje PDP-a

Počasni i bivši predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Mladen Ivanić komentarisao je novoosnovani Pokret Sigurna Srpska, naglasivši da podržava objedinjavanje opozicionih snaga, ali ne pod cijenu nestanka PDP-a.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ako je cilj stvaranje šire koalicije – podržavam. Ali ako znači gašenje PDP-a – biću protiv".

Kada je riječ o mlađim političarima, Ivanić ističe da "mladost nije problem ako postoji orijentacija i dobar ideološki pravac". Posebno se osvrnuo na Draška Stanivukovića, za kojeg smatra da ima energiju i potencijal, ali i "sklonost da se zaleti i stvori konfuziju", izjavio je Ivanić u razgovoru za Federalnu televiziju.

On je snažno podržao opozicionog kandidata Branka Blanušu, ističući da on "predstavlja sve suprotno od onoga što je RS imala do sada" – opisujući ga kao kulturnog, obrazovanog i tolerantnog čovjeka, nasuprot onima koji koriste prazne fraze.

Komentarišući najavljene prijevremene izbora u Republici Srpskoj, Ivanić je podvukao važnost institucionalnog kontinuiteta.

"Bitno je da institucije ispune obavezu – ako predsjednik ne može da obavlja funkciju, moraju se održati izbori", rekao je.

Podsjećajući na svoju pobjedu nad Željkom Cvijanović 2014. godine, Ivanić je iznio svoje uvjerenje da se SNSD može pobijediti.

"Pobijedio sam zahvaljujući jedinstvu opozicije i ličnom autoritetu. I danas vjerujem da se SNSD može pobijediti – samo treba vjerovati da je to moguće", istakao je Ivanić.

Na direktno pitanje o eventualnom povratku u politiku, bivši predsjednik PDP-a je odgovorio odlučno: "Ne. Kada donesem odluku, stojim iza nje".

Pogledajte cijelu emisiju: