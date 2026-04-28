Usluge sve skuplje: Inflacija u BiH ne popušta

Centralna banka BiH procijenila je godišnju baznu inflaciju za prvi kvartal u sektoru usluga na 4,27 odsto, dok je godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru procijenjen na 4,71 odsto.

Iz Banke navode da su u martu, u odnosu na februar, inflatorni pritisci blago ojačali u cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračunavanje bazne inflacije.

Nivoi godišnje bazne inflacije u sektoru usluga, za prva tri mjeseca ne razlikuju se znatno od nivoa zabilježenih za cijelu prethodnu godinu, što ukazuje na postojanost domaćih inflatornih pritisaka, navode iz Banke.

To u praksi znači da cijene usluga (poput frizerskih, ugostiteljskih, prevoza i drugih svakodnevnih troškova) i dalje rastu stabilnim tempom, bez značajnog usporavanja.

Za građane to znači da će troškovi života ostati povišeni, posebno u segmentima koji se ne mogu lako izbjeći ili zamijeniti. Iako nema naglog skoka cijena, uporna inflacija smanjuje kupovnu moć, pa isti prihodi pokrivaju sve manje potreba nego ranije.

(Srna/Mondo)