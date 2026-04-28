Borenović traži hitne izmjene Krivičnog zakona BiH: Zabraniti veličanje ustaštva i simbole NDH

Branislav Borenović zatražio je hitne izmjene Krivičnog zakona BiH kojima bi bilo zabranjeno veličanje ustaštva, simbola NDH i slogana "Za dom spremni".

Poslanik Partija demokratskog progresa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović poručio je danas da je neophodno po hitnoj proceduri usvojiti dopune Krivičnog zakona BiH kojima bi se zabranilo i sankcionisalo veličanje ustaštva, upotreba simbola Nezavisna Država Hrvatska i slogana "Za dom spremni" na teritoriji cijele BiH.

Borenović je na konferenciji za novinare rekao da je krajnje vrijeme za jasan institucionalni odgovor na, kako je naveo, sve učestalije pojave veličanja ustaške ideologije i korišćenja simbola NDH, pod kojima su počinjeni teški zločini tokom Drugog svjetskog rata.

"Nažalost, sve je češće veličanje ustaštva i korišćenje simbola NDH, uključujući grb, zastavu i slogan 'Za dom spremni'. Zato očekujem da se već sutra, po hitnom postupku, na dnevnom redu Parlamenta BiH nađu dopune Krivičnog zakona BiH kojima bi ovakvo djelovanje bilo zabranjeno i kažnjivo zatvorskom kaznom od tri mjeseca do tri godine", rekao je Borenović.

On je izrazio očekivanje da će predložene izmjene biti usvojene u Predstavničkom domu, a potom i u Domu naroda, ističući da BiH mora poslati jasnu poruku da nema mjesta za veličanje fašističkih i ustaških ideologija.

Borenović je podsjetio da su ovakve pojave zabilježene i u zemljama regiona, te ocijenio da je nedopustivo da izostaje reakcija institucija.

"Cijeli svijet se ograđuje od ovakvih pojava. Ne vidim nijedan razlog da i mi ne dopunimo Krivični zakon BiH i jasno zabranimo veličanje ustaštva, NDH, njenih simbola i upotrebu slogana koji nose teško istorijsko nasljeđe", poručio je Borenović.