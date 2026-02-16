logo
PSS će predložiti zakone o zabrani promocije fašističkih i nacističkih ideologija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Stanivuković kaže da je zabrinut zbog obnove i promocije fašizma i ustaštva.

1.Draško Stanivuković Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pokret "Sigurna Srpska" osudio je i izrazio zabrinutost zbog obnove i promocije fašizma i ustaštva u regionu i predložiće Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH donošenje zakona o zabrani promocije fašističkih i nacističkih ideologija, izjavio je predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković.

On je, nakon sjednice Predsjedništva ovog pokreta u Banjaluci, rekao i da će tražiti od vlasti Srpske informaciju o konkretnim planovima za izgradnju memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini, masovnog stratišta i simbola stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

Stanivuković je najavio u skorijem periodu razgovore sa opozicionim strankama u Srpskoj o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima.

Draško Stanivuković zakon fašizam ustaštvo

