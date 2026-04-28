Šta se dešava na putevima u Srbiji? Drugi slučaj vožnje u kontrasmjeru samo dan nakon teške nesreće kod Rume

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Samo dan nakon teške nesreće kod Rume i sat vremena nakon upozorenja na vožnju u kontrasmjeru na auto-putu "Miloš Veliki", vozači su podijelili još jedan snimak vožnje u suprotnom smjeru.

Tri auta vozila u kontra smjeru na autoputu u srbiji Izvor: 192_rs/instagram

Vozači su danas ponovo prijavili opasan slučaj - automobil koji se kretao u suprotnom smjeru primećen je na starom Novosadskom auto-putu kod Metroa u Zemunu.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, sivi automobil kretao se u kontrasmeru na jednoj od prometnijih dionica u Zemunu, što je izazvalo paniku među vozačima koji su u tom trenutku bili na putu. Incident je odmah prijavljen nadležnim službama, a vozači su upozoravali jedni druge da uspore i povećaju oprez.

Ovaj slučaj dolazi neposredno nakon tragedije na auto-putu Šabac–Ruma i novog upozorenja na „Milošu Velikom“, gdje su takođe zabilježeni vozači u kontrasmeru. U svim slučajevima, građani su ranije putem društvenih mreža i aplikacija upozoravali na opasnost.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

