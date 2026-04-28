Eksplozija na benzinskoj pumpi u Čapljini: Jedna osoba teško povrijeđena

Jedna osoba teško je povrijeđena u eksploziji koja se danas oko 12:30 časova dogodila na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.
Povrijeđena osoba zadobila je teške opekotine višeg stepena i hitno je prebačena u SKB Mostar, prenosi ATV.
Do eksplozije je došlo na gradilištu benzinske pumpe u centru Čapljine.
Na mjesto nesreće odmah su izašli radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina koji su pružili prvu pomoć povrijeđenom, a zatim ga prebacili u SKB Mostar.
Na mjestu nesreće su radnici Policijske uprave Čapljina koji obavljaju uviđaj.
Uzrok eksplozije nije poznat.
(Mondo)