Eksplozija na benzinskoj pumpi u Čapljini: Jedna osoba teško povrijeđena

Jedna osoba teško je povrijeđena u eksploziji koja se danas oko 12:30 časova dogodila na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.

Povrijeđena osoba zadobila je teške opekotine višeg stepena i hitno je prebačena u SKB Mostar, prenosi ATV.

Do eksplozije je došlo na gradilištu benzinske pumpe u centru Čapljine.

Na mjesto nesreće odmah su izašli radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina koji su pružili prvu pomoć povrijeđenom, a zatim ga prebacili u SKB Mostar.

Na mjestu nesreće su radnici Policijske uprave Čapljina koji obavljaju uviđaj.

Uzrok eksplozije nije poznat.

