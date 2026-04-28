Eksplozija na benzinskoj pumpi u Čapljini: Jedna osoba teško povrijeđena

Autor Dragana Božić Izvor atv
0

Jedna osoba teško je povrijeđena u eksploziji koja se danas oko 12:30 časova dogodila na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.

Eksplozija na benzinskoj pumpi u Čapljini Izvor: Fena/Arhiv

Povrijeđena osoba zadobila je teške opekotine višeg stepena i hitno je prebačena u SKB Mostar, prenosi ATV.

Do eksplozije je došlo na gradilištu benzinske pumpe u centru Čapljine.

Na mjesto nesreće odmah su izašli radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina koji su pružili prvu pomoć povrijeđenom, a zatim ga prebacili u SKB Mostar.

Na mjestu nesreće su radnici Policijske uprave Čapljina koji obavljaju uviđaj.

Uzrok eksplozije nije poznat.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

