logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To je operacija pod lažnom zastavom": Ukrajina negirala umiješanost u incident kod Kanjiže

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ukrajina odbacila umiješanost u incident kod Kanjiže.

Ukrajna negirala umiješanost u incident kod Kanjiže

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je umiješanost te zemlje u pokušaj sabotaže dela gasovoda Turski tok kod Kanjiže na sjeveru Srbije, koji povezuje gasnu infrastrukturu Srbije i Mađarske.

"Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim", napisao je portparol Minsitarstva Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži X.

On tvrdi da je incident "najvjerovatnije ruska operacija pod tzv. lažnom zastavom''.

"Najvjerovatnije je riječ o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog miješanja Moskve u izbore u Mađarskoj", naveo je Tihi.

Podsjetimo, na području opštine Kanjiža od jutros su primjećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Više javno tužilaštvo u Subotici dalo je odobrenje pripadnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrše pretres terena zbog saznanja da može doći do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture kao i građana koji žive na ovom području.

Odmah po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, na lice mjesta u Kanjiži, tj. u sela u okolini, izašli su pripadnici UKP, vojne policije, 72. specijalne brigade i pripadnici drugih jedinica MUP-a. Angažovani su kontradiverzioni timovi, psi tragači, a helikopteri nadgledaju aktivnosti iz vazduha.

(Blic/MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

