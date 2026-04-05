Pronađeni sumnjivi predmeti kod gasovoda: Policija i vojska blokirale puteve kod Kanjiže

Autor D.V. Izvor mondo.rs
UKP i vojna policija pronašli su predmete sumnjive sadržine u neposrednoj blizini gasne infrastrukture u području Kanjiže.

Zbog bezbjednosti građana i gasne infrastrukture, pripadnici UKP i vojne policije prilaze predmetima kako bi ih ispitali.

Na terenu opštine Kanjiža angažovani su i dronovi, termovizijske kamere, na licu jsu i psi tragači.

Po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i dijelove vitalne gasne infrastrukture u tom dijelu Republike Srbije.

Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac - Vojvoda Zimonjić kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.

Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontorolu i koordinaciju iz vazduha.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ