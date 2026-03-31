Pripadnici UKP po nalogu VJT ušli u zgradu Rektorata: Proverava se postojanje neobezbjeđenih ulaza

Pripadnici UKP po nalogu VJT ušli u zgradu Rektorata: Proverava se postojanje neobezbjeđenih ulaza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Pripadnici UKP po nalogu VJT ušli u zgradu Rektorata Izvor: VJT/MUP

To se desilo u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentkinje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Kako mediji nezvanično saznaju, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbjeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Taj ulaz, a vjeruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbjeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbjednosni problem.

Ulazak UKP-a u kabinet Rektora Đokića
Izvor: VJT/MUP
Izvor: VJT/MUP

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Rektorat, ulazak pripadnika UKP po nalogu VJT
Izvor: VJT/MUP
Izvor: VJT/MUP

Podsetimo, UKP MUP Srbije postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

Srbija Beograd MUP Srbije

