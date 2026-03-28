"Vraćen sam među žive! Bliži se kraj mog bolničkog liječenja": Dačić poslao emotivnu poruku (Foto)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da se bliži kraj njegovog bolničkog liječenja i zahvalio Patrijarh Porfirije i vjernicima na molitvama, ističući da mu je zdravlje znatno bolje nakon teškog perioda.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, još jednom se oglasio o periodu kada mu je život bio ugrožen. Na instagramu je objavio fotografije sa Patrijarhom Porfirijem.

"Pošto se, daće Bog, po riječima ljekara, bliži kraj mog bolničkog liječenja, želim da se još jednom zahvalim svim dobrim i divnim ljudima, koji su se molili i brinuli za moje zdravlje. Znam da neću moći svima da se zahvalim pojedinačno, zato ću pokušati da u narednim danima nađem riječi zahvalnosti za sve. Danas želim da se zahvalim Njegovoj Svetosti Patrijarhu Porfiriju, kao i svim arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve, koji su svojim molitvama pomogli meni i umilostivili Gospoda da me vrati među žive", napisao je Dačić i dodao:

"Ove godine ne samo da obilježavam 60 godina života, već će 26. juna biti 60 mojih godina u Hristu, 60 godina od mog krštenja u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ajdanovcu kod Prokuplja, što je i moja krsna slava. Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom i prijateljima. Takođe, zahvalio bih se divnim i dobrim ljudima iz drugih vjerskih zajednica koji su se, takođe, molili i brinuli za moje zdravlje. Neka vam se dobrim sve vratilo!" napisao je Dačić.

Podsjetimo, Ivica Dačić primljen je u bolnicu 25. februara. Iste večeri Ivica Dačić je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je Ivica Dačić skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.