Vučić saopštio rezultate izbora: "SNS pobijedio u svih 10 opština"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio i saopštio prve preliminarne rezultate današnjih lokalnih izbora.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Poštovani građani Srbije, danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava. Nadam se da će neki ljudi prekinuti hajku na neistomišljenike, jedva smo izbjegli zlo. Potezali su i pištolje. Pokušaćemo da se ujedinimo jer nisu laka vremena pred nama. Saopštiću rezultate, nisu konačni, ali su izračunali da je nemoguće da dođe do promjene rezultata", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, u Aranđelovcu nakon 90 odsto obrađenih biračkih mjesta, SNS ima 52,96 odsto glasova.

"Studenti imaju 44,9 odsto glasova. Nemoguće je da dođe do promene rezultata, prednost je oko 1.700 glasova liste "Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica", rekao je.

U Bajinoj Bašti, kako je istakao, obrađeno je 51 od ukupno 52 biračka mjesta, a SNS je osvojio 53,52 odsto glasova, dok su ujedinjene studentske liste dobile 41,53 odsto. Vučić je ocijenio da u toj opštini „ni teoretski ne može doći do promjena“.

U Boru je situacija i dalje djelimično neizvjesna, ali uz značajnu prednost SNS-a. Kako je naveo, stranka trenutno ima oko 1.900 glasova više, uz rezultat od 49,22 odsto, dok studentske liste imaju 42 odsto. Ostalo je još nekoliko biračkih mjesta za obradu.

Najubjedljiviji rezultat, prema njegovim riječima, zabilježen je u Kladovu, gdje su svi glasovi već prebrojani. SNS je osvojio 71,99 odsto, dok su studenti dobili 26,99 odsto glasova.

U Knjaževcu SNS ima 57,11 odsto podrške, dok su studentske liste nastupile u dvije kolone i osvojile oko osam, odnosno 32,9 odsto glasova.

Najneizvjesnija trka vođena je u Kuli, gdje je obrađeno 39 od 40 biračkih mjesta. Vučić je naveo da SNS trenutno ima oko 530 glasova prednosti, sa 50,52 odsto, dok studentske liste imaju oko 49 odsto.

U Lučanima, koje je opisao kao „vrlo neizvjesne, teške i važne“, SNS je osvojio 63,78 odsto glasova, što se pretočilo u 24 mandata, dok je opozicija osvojila 11.

U Majdanpeku SNS je dobio 41,41 odsto glasova i 24 mandata. Lista „Ne damo“ osvojila je šest mandata, dok je lista dr Stevkića dobila četiri.

U Sevojnu je, prema Vučićevim riječima, vođena tijesna i neizvjesna trka, ali je SNS ipak ostvario pobjedu sa 51,48 odsto glasova, naspram 44,84 odsto koliko je osvojila opozicija. Ovaj rezultat je, kako je naveo, nezvaničan i uključuje i posljednje biračko mjesto.

U Smederevskoj Palanci, koju je označio kao najveću opštinu među navedenima, izlaznost je iznosila 60,4 odsto. SNS je osvojio 58 odsto glasova, dok su studentske liste dobile 29,22 odsto.

„To je 10:0. Hvala Srbiji“, poručio je Aleksandar Vučić na kraju obraćanja, sumirajući rezultate izbora.

Podsjećamo, u Srbiji su danas održani lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno, a tokom izbornog dana zabilježeni su brojni incidenti.

(Mondo)