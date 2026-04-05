Opsadno stanje u Kanjiži: "Pronađen eksploziv razorne moći kod gasovoda"

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je nedaleko od stanice Velebit nedaleko do gasovoda eksploziv.

Opsadno stanje u Kanjiži: "Pronađen eksploziv razorne moći kod gasovoda" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Našli su psi tragači, naša vojska i policija, na par stotina metara od gasovoda dva velika ranca sa eksplozivom i štapinima, rekao je Vučić na početku obilaska gradilišta EXPO.

"Uviđaj je u toku, određeni tragovi postoje o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. To je veliki prostor i veliko jezero pa su dugo tražili a helikopterske jedinice su mnogo pomogle", rekao je Vučić.

On je potvrdio i da je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o jutrošnjoj akciji i naglasio kako bi Mađarska ostala bez gasa da nije osujećeno ono u vezi s čimje nađen eksploziv.

Podsjetimo, UKP i vojna policija pronašli su predmete sumnjive sadržine u neposrednoj blizini gasne infrastrukture u području Kanjiže.

Zbog bezbjednosti građana i gasne infrastrukture,pripadnici UKP i vojne policije prilaze predmetima kako bi ih ispitali.

Na terenu opštineKanjiža angažovani su idronovi, termovizijske kamere, na licu mjesta su i psi tragači.

Po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbijeangazovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dijela teritorije u opštini Kanjiža radipotrage za nedozvoljenim materijama opasnim po zivote građana i dijelove vitalne gasne infrastruktureu tom dijelu Republike Srbije.

Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.Blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

