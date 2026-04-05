Tužilaštvo: U dva ranca kod gasovoda pronađeno četiri kilograma plastičnog eksploziva

Kod Kanjiže pronađeni rančevi sa oko 4 kg eksploziva blizu gasovoda. Tužilaštvo slučaj kvalifikovalo kao diverziju i nedozvoljeno oružje, istraga u toku.

Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je danas da je tužilaštvo slučaj u Kanjiži u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom diverzija.

Manojlović je medijima kazala da su tokom uviđaja između naseljenih mesta Gornji Breg i Vojvoda Zimonjić, u blizini puta pronađena dva crna ranca sa oko četiri kilograma materije.

"Pretpostavljamo da je u pitanju plastični ekspolziv, kao i materijal koji upućuje na to da bi se mogla sačiniti eksplozivna naprava", dodala je Manojlović.

Kako je precizirala, tužilaštvo je taj slučaj okarakterisalo kao krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 3, u vezi sa stavom 2, a u sticaju sa krivičnim delom diverzija iz člana 313 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika.

U reonu sela Velebit, Trešnjevac i Vojvode Zimonjić u opštini Kanjiža jutros su pronađeni sumnjivi predmeti u neposrednoj blizini gasovoda, a angažovano je bilo 140 pripadnika vojske i policije za pretragu terena.

Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i dijelove vitalne infrastrukturne objekte u tom dijelu Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da su na teritoriji opštine Kanjižapronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i istakao da je Vojska Srbije danas uspjela da preduprijedi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspjela Mađarska i sjever Srbije ostali bez gasa.

