Ovo je eksploziv pronađen kod Kanjiže: Direktor VBA otkrio detalje iz istrage (Foto)

Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić danas se obratio javnosti povodom dešavanja u dijelu opštine Kanjiža. On je tokom konferecije objavio slike eksploziva koji je nađen.

"Ovdje možete da vidite eksploziv posebno pakovan, hermetički zatvoren. Možete da vidite detonatorske kapisle posebno pripremljene i upakovane za transport kao i detonirajući pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva i za izvršenje diverzije", naveo je on, a potom otkrio da je eksploziv proizveden u Americi.

"Otkrivam vam detalj iz istrage: po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovako nešto? Vojska Srbije je ozbiljna institucija i Vojska Srbije će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne miješa u političke procese ni u Republici Srbiji, kamoli u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što je sigurno, mi nastavljamo sa radom, ekipe već sada rade na pripremi svih ovih dokaza koji su danas pronađeni za forenzička veštačenja i mi ćemo u vrlo brzom periodu izaći sa novim informacijama", rekao je on.

"Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad, dobra razmena informacija i u ovom slučaju koji se odigrao raspolagali smo informacijama da će lice koje pripada migrantima izvršiti diverziju na gasnoj infrastrukturi".

Jovanović je dodao kako će to lice biti privedeno.

"To lice će sigurno biti privedeno, dosljedno ćemo izvršiti zadatak."

Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je ranije danas da je tužilaštvo slučaj u Kanjiži u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom diverzija.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da pripadnici bezbjednosnih snaga nastavljaju dalji rad na terenu u opštini Kanjiža, a sa ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identifikacije i procesuiranja lica koja se mogu dovesti u vezu sa tim događajem.

