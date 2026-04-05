Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Incident na pruzi Subotica–Beograd: Voz iskliznuo iz šina, nema povrijeđenih

Autor D.V.
0

Putnički voz koji je saobraćao iz Subotice ka Beogradu iskliznuo je danas sa šina u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, a povrijeđenih nije bilo, saopštila je kompanija Infrastrukture železnice Srbije.

Prilikom incidenta, koji se dogodio u 9.25 časova, načinjena je minimalna materijalna šteta, dok je za putnike obezbijeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu, navodi se u saopštenju.

Takođe, željeznički saobraćaj je privremeno bio ograničen na jedan kolosijek, dok je kretanje vozova po drugom kolosijeku nastavljeno.

Na mjesto incidenta odmah su upućene stručne službe Infrastrukture železnice Srbije i pomoćni voz za raščišćavanje, kako bi se saobraćaj u što kraćem roku normalizovao.

"Ovo iskliznuće ne predstavlja razlog za uznemiravanje javnosti i ne dovodi u pitanje kvalitet i pouzdanost brze pruge Beograd - Subotica, koja svakodnevno prevozi veliki broj vozova i putnika uz visok nivo kvaliteta i sigurnosti", dodaje se u saopštenju.

