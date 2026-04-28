logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ni lijevi ni desni, nego narodni": Đajić osnovao sopstvenu stranku - Volja naroda Srpske (Video)

Autor Vesna Kerkez
Vlado Đajić, bivši direktor UKC RS i dugogodišnji funkcioner SNSD-a dao je juče ostavku na sve funkcije u toj partiji, a danas je predstavio svoju stranku - Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić.

Vlado Đajić Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Volja naroda Srpske je novi politički subjekat, osnovan kako bi se iskazala volja naroda 4. oktobra ove godine, na izborima. Republika Srpska je nastala voljom naroda, a ja sam ponosan sam što sam od prvog dana učestvovao u njenom stvaranju. I tada i danas sam bio spreman i svjestan za prlje igre i podmetanja", rekao je Đajić.

Pozvao sve stanovnike Srpske da se jave i budu dio ove organizacije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Borićemo se za red, rad, struku, zakon, uređeni sistem, ravnopravan tretman za sve", istakao je.

"Bićete iznenađeni rezultatima izbora, jer narodu treba neko za narod. Na rukovodećim mjestima su loši ljudi, obećavam da ćemo dati priliku pametnim, stručnim pa i nestranačkim ljudima", dodao je Đajić, naglasivši da će uskoro biti predstavljen i stranački program.

"Za stare, mlade, radnike, dijasporu i sistem dostojan čovjeka. Ni lijevi ni desni nego narodni", kazao je.

Pogledajte cijelo obraćanje:

Đajić je u više mandata bio narodni poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a obavljao je i funkciju predsjednika Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci. Bio je i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sve do novembra prošle godine, kada je smijenjen nakon što je u javnost pušten video na kome se vidi kako razgovara sa jednim muškarcem o narkoticima.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tada je izjavio da se Vlado Đajić “sam razriješio svih funkcija”.

Tagovi

Vlado Đajić Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić stranka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ