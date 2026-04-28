"Ni lijevi ni desni, nego narodni": Đajić osnovao sopstvenu stranku - Volja naroda Srpske (Video)

Vlado Đajić, bivši direktor UKC RS i dugogodišnji funkcioner SNSD-a dao je juče ostavku na sve funkcije u toj partiji, a danas je predstavio svoju stranku - Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Volja naroda Srpske je novi politički subjekat, osnovan kako bi se iskazala volja naroda 4. oktobra ove godine, na izborima. Republika Srpska je nastala voljom naroda, a ja sam ponosan sam što sam od prvog dana učestvovao u njenom stvaranju. I tada i danas sam bio spreman i svjestan za prlje igre i podmetanja", rekao je Đajić.

Pozvao sve stanovnike Srpske da se jave i budu dio ove organizacije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Borićemo se za red, rad, struku, zakon, uređeni sistem, ravnopravan tretman za sve", istakao je.

"Bićete iznenađeni rezultatima izbora, jer narodu treba neko za narod. Na rukovodećim mjestima su loši ljudi, obećavam da ćemo dati priliku pametnim, stručnim pa i nestranačkim ljudima", dodao je Đajić, naglasivši da će uskoro biti predstavljen i stranački program.

"Za stare, mlade, radnike, dijasporu i sistem dostojan čovjeka. Ni lijevi ni desni nego narodni", kazao je.

Đajić je u više mandata bio narodni poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a obavljao je i funkciju predsjednika Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci. Bio je i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sve do novembra prošle godine, kada je smijenjen nakon što je u javnost pušten video na kome se vidi kako razgovara sa jednim muškarcem o narkoticima.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tada je izjavio da se Vlado Đajić “sam razriješio svih funkcija”.