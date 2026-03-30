I Šobot protiv Đajića: Licemjerno slušati žalbe o visini plata od onih koji su imali priliku da o njima odlučuju

V.d. direktora UKC RS Nikola Šobot poručio da su povećanje plata i bolji uslovi rada prioritet, uz kritike na račun Vlade Đajića zbog, kako kaže, licemjernih istupa.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot izjavio je da unapređenje statusa zdravstvenih radnika ostaje jedno od ključnih strateških opredjeljenja ove ustanove, uključujući povećanje plata i stvaranje uslova za profesionalni razvoj.

Šobot je naglasio da je rukovodstvo UKC-a svjesno odgovornosti koju zdravstveni radnici svakodnevno nose, kao i njihove uloge u očuvanju zdravlja građana.

"U potpunosti sam svjestan odgovornosti koju zdravstveni radnici svakodnevno nose, kao i njihove nezamjenjive uloge u očuvanju zdravlja građana Republike Srpske. U narednom periodu planirane su konkretne mjere koje uključuju unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika, jer je naš cilj izgradnja stabilnog i motivisanog zdravstvenog sistema", rekao je Šobot.

Dodao je da će rukovodstvo nastaviti dijalog sa zaposlenima i sindikatima kako bi se došlo do rješenja u interesu i radnika i pacijenata.

Istovremeno, Šobot je uputio kritike na račun bivšeg direktora Vlade Đajića, ocijenivši njihove istupe kao nedosljedne.

"Moram naglasiti da je licemjerno danas slušati žalbe o visini plata od onih koji su imali priliku da o tim istim platama odlučuju. Posebno kada dolaze od bivših rukovodilaca koji su, dok su bili na poziciji direktora, imali odgovornost i mehanizme da unaprijede materijalni položaj zaposlenih", naveo je Šobot.

Prema njegovim riječima, takve kritike danas djeluju kao pokušaj prikupljanja političkih poena, a ne kao stvarna briga za zdravstveni sektor.

"Ove izjave djeluju ne samo nedosljedno, već i krajnje licemjerno i svima je jasno da služe za ubiranje jeftinih političkih poena", zaključio je Šobot.