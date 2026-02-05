Đajić nakon saslušanja: Opojna sredstva se ne pakuju tako kako je prikazano na snimku (VIDEO)

Bivši generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da je nevin i da u aferi poznatoj kao „kesa“ nema status osumnjičenog, već da je u Tužilaštvu u Banjaluci dao izjavu isključivo u svojstvu svjedoka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Đajić je na društvenim mrežama naveo da je danas saslušan u Tužilaštvu, gdje je, kako tvrdi, još jednom dokazao da protiv njega ne postoji osnov sumnje.

„Dao sam izjavu o spornom snimku afere ‘kesa’ u UKC Republike Srpske. Danas sam još jednom dokazao da sam nevin i čist, jer sam pozvan kao svjedok, a ne kao osumnjičeni i optuženi“, poručio je Đajić.

On tvrdi da se na snimku, koji je prethodno objavljen na društvenim mrežama i izazvao burne reakcije u javnosti, ne nalaze narkotici, već bezazlena praškasta materija.

„Stručnjaci koji su gledali snimak, a koje sam angažovao, jasno kažu da se opojne supstance ne pakuju na taj način i da ne izgledaju onako kako je prikazano. Zbog toga sam i pozvan kao svjedok, a ne kao osumnjičeni“, naveo je Đajić.

Podsjećamo, Vlado Đajić smijenjen je sa vih funkcija, uključujući i UKC RS i predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka 19. novembra, nakon što se na društvenim mrežama pojavio kompromitujući snimak na kojem se vidi Đajić u razgovoru sa nepoznatom osobom, uz pominjanje narkotika. Odluku o njegovoj smjeni donio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, navodeći da je objavljeni snimak narušio ugled stranke.

Đajić tvrdi da je osuđen u javnosti i prije nego što je imao priliku da se brani pred nadležnim institucijama.

„Bio sam osuđen prije mogućnosti odbrane i suđenja. Žao mi je ljudi koji su tog dana plakali od tuge i muke, jer je nekome kao što sam ja, dobronamjeran i human, to podvaljeno i namješteno“, naveo je on.

Istovremeno je oštro kritikovao one koji su, kako kaže, organizovali i iskoristili cijeli slučaj, poručivši da „se boje Božije pravde“.

Đajić je na kraju istakao da protiv njega nije podignuta nijedna optužnica, niti je ikada osuđen za bilo koje krivično djelo.

„Protiv mene nije podignuta optužnica ni pred jednim sudom u Bosni i Hercegovini, niti postoji osuđujuća presuda. Čist sam i mogu svakoga pogledati u oči“, zaključio je Đajić.