logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đajić tvrdi da je primio stotine poruka podrške: "Život donosi teret i radost, ali čovjek mora ostati čovjek" 1

Đajić tvrdi da je primio stotine poruka podrške: "Život donosi teret i radost, ali čovjek mora ostati čovjek"

Autor Nikolina Damjanić
1

Bivši generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić, zahvalio se građanima na brojnim porukama podrške i ponovio da je žrtva reketiranja.

Vlado Đajić o snimku Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon što je u javnosti objavljen sporni snimak, Vlado Đajić je razriješen svih funkcija u SNSD-u i smijenjen sa čelnog mjesta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Đajić se putem društvenih mreža oglasio i zahvalio građanima na podršci:

„Dragi sugrađani, dragi prijatelji, hvala vam od srca na svakoj poruci, svakom komentaru i svakoj riječi podrške koju mi svakodnevno šaljete. Vaša toplina, vaša vjera u mene i vaše razumijevanje u ovim teškim trenucima daju mi snagu koju je teško opisati. Znam da prepoznajete istinu – da sam nevin i da sam postao žrtva pritisaka i reketiranja, zbog čega sam platio cijenu. Vaša podrška pokazuje da pravda ipak ima svoj glas“, naveo je Đajić.

Posebno ga je, kako je rekao, dirnula poruka njegovog sina: „Ma daj, tata, vidi se iz aviona da to nema veze s drogom. To vide i oni koji baš slabo razmišljaju, a posebno bi to trebalo da vide oni koji sebe smatraju ozbiljnim ljudima.“

Đajić je dodao da ostaje da radi u UKC RS i da će uvijek biti na raspolaganju svom narodu.

„Život nas iskušava, donosi i radost i teret, ali najvažnije je da čovjek, u svemu, ostane čovjek. Idemo dalje, zajedno!“

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlado Đajić snimak

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

8. Xy

Snimak sve govori. I budali je jasno.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ