Đajić tvrdi da je primio stotine poruka podrške: "Život donosi teret i radost, ali čovjek mora ostati čovjek"

Bivši generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić, zahvalio se građanima na brojnim porukama podrške i ponovio da je žrtva reketiranja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon što je u javnosti objavljen sporni snimak, Vlado Đajić je razriješen svih funkcija u SNSD-u i smijenjen sa čelnog mjesta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Đajić se putem društvenih mreža oglasio i zahvalio građanima na podršci:

„Dragi sugrađani, dragi prijatelji, hvala vam od srca na svakoj poruci, svakom komentaru i svakoj riječi podrške koju mi svakodnevno šaljete. Vaša toplina, vaša vjera u mene i vaše razumijevanje u ovim teškim trenucima daju mi snagu koju je teško opisati. Znam da prepoznajete istinu – da sam nevin i da sam postao žrtva pritisaka i reketiranja, zbog čega sam platio cijenu. Vaša podrška pokazuje da pravda ipak ima svoj glas“, naveo je Đajić.

Posebno ga je, kako je rekao, dirnula poruka njegovog sina: „Ma daj, tata, vidi se iz aviona da to nema veze s drogom. To vide i oni koji baš slabo razmišljaju, a posebno bi to trebalo da vide oni koji sebe smatraju ozbiljnim ljudima.“

Đajić je dodao da ostaje da radi u UKC RS i da će uvijek biti na raspolaganju svom narodu.

„Život nas iskušava, donosi i radost i teret, ali najvažnije je da čovjek, u svemu, ostane čovjek. Idemo dalje, zajedno!“