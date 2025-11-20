logo
Šobot preuzeo dužnost direktora UKC-a, otkrio i planove 1

Šobot preuzeo dužnost direktora UKC-a, otkrio i planove

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Izvršena primopredaja dužnosti generalnog direktora u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

Šobot preuzeo dužnost direktora UKC-a Izvor: UKC RS

Dosadašnji generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić danas je izvršio predaju dužnosti novoimenovanom vršiocu dužnosti generalnog direktora Nikoli Šobotu, koji je rješenjem Vlade Republike Srpske imenovan na ovu funkciju.

Đajić je izjavio je da je ponosan na postignute rezultate i realizovane projekte najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj za prethodnih osam godina koliko je bio na njenom čelu, te da je stvoren medicinski centar koji organizaciono i infrastrukturalno, kao i u pogledu opreme i kadra može da stoji rame uz rame sa evropskim i svjetskim centrima.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot je istakao da će se nastaviti sa ulaganjem u kadar i medicinsku opremu, kao i da će se truditi da održi nivo usluga koje UKC Republike Srpske pruža svojim pacijentima.

„U budućem radu UKC Republike Srpske će staviti fokus na unapređenje zdravstvenih usluga koje pružamo našim pacijentima kao i na unapređenje položaja i uslova rada zdravstvenih radnika“, rekao je Nikola Šobot.

Podsjećamo, Vlado Đajić smijenjen je juče sa svih funkcija nakon kompromitujućeg snimka u kojem se dovodi u vezu sa narkoticima.

(Mondo)

Maja

Direktore povedi računa da ne zapošljavate frizere i konobare kao zdravstvene radnike .sramota šta je dozvoljeno .toliko smo ponizeni

