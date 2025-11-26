Đajić o "aferi kokain": Nisam osumnjičeni nego oštećeni, Savić Banjac provocira kesom

Vlado Đajić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, optužio je Mirnu Savić Banjac, poslanicu PDP-a za provokaciju, jer je u salu parlamenta donijela kesu nalik onoj sa spornog snimka iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Naglasio je da u tom slučaju nije osumnjičeni, već oštećeni u postupku, prenose Nezavisne.

"Što se tiče ove kese, Mirnu Savić Banjac nek je sramota, vjerovatno je to njihova režija. I svi vide, i ptice na grani, i što je moj sin rekao da se iz aviona vidi da je to montirano i da tu nema nikakvog krivičnog djela sa moje strane. I ja sam zvanično, da sad kažem na ovo kreštanje Draška Stanivukovića, u tužilaštvu svjedok i oštećena osoba, a ne osumnjičeni. Sram ih bilo. Čist sam", rekao je Đajić, ponovivši da je spreman da javno ide na poligraf.

Podsjećamo, nakon objavljivanja spornog snimka Đajić je smijenjen sa čela UKC-a RS i sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka. Tokom rasprave u parlamentu ponovo je poručio da nikada nije vidio narkotike, "kamoli koristio i dilovao", te da je spreman na bilo koji vid testiranja.

"Blanuša novi lider opozicije"

Đajić je rekao i da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pokušava da skrene pažnju sa, kako tvrdi, činjenice da više nije vođa opozicije u gradu, već Branko Blanuša iz SDS-a.

„U ovom trenutku to je Branko Blanuša jer je dokazao da je popularniji od Draška bez kreštanja, poskupljivanja i svega ostalog. Draško ide u političku penziju i ja sam srećan što sam doprinio tome“, naveo je Đajić.

Teške optužbe na račun Mirne Savić Banjac

U nastavku obraćanja, Đajić je iznio niz ozbiljnih optužbi na račun poslanice PDP-a, uključujući navode o navodnim finansijskim transakcijama i kupovini stana.

"Neka odgovori javnosti i nama ovdje, kako je moguće, koji podizvođač i koji finansijer iz Ljubljane je prebacio pare u Švedsku njenoj mami, a ona je ovdje preko NLB banke dobila stan na Starčevici? Ko je to njoj kupio iz Ljubljane i čiji je podizvođač častio stanom ovdje? I zašto je trebala od Draška dobiti mercedes pa odustala, ne znam, zato što se prepala od ovog", rekao je Đajić.

Savić Banjac: "Ne valjam se u blatu sa polusvijetom"

Mirna Savić Banjac odgovorila je da su optužbe lažne i da su ranije bile objavljene na stranicama Gradskog odbora SNSD-a, dok je tim medijima, kako tvrdi, upravljao lično Đajić.

"Tužila sam SNSD, ne samo ja, nego i moje kolege koje su takođe bile lažno prozvane. To je zaista na sudu vrlo lako dokazivo. Angažovali smo advokate, bilo nas je 5-6 koji smo lažno optuženi, i ja ću čekati da se završi sudski proces zbog zaštite integriteta i digniteta moje porodice", rekla je poslanica PDP-a.

Pozvala je i na detaljnu istragu o dešavanjima na UKC-u RS, posebno u vezi sa policijskim službenicima koji su se pojavili na spornom snimku.

"To treba da izazove strah kod svakog čovjeka u ovoj Republici Srpskoj. Ne treba niko da bude kriv prije vremena, ali najmanje što mogu MUP, sud i tužilaštvo jeste da do kraja ispitaju sve. To se zasad ne radi", naglasila je ona.

Radulovićeva: "Bez dokaza ne treba iznositi teške optužbe"

Diskusiji se pridružila i Nataša Radulović iz SNSD-a, koja je poručila da je opasno iznositi optužbe na osnovu nedokazanih tvrdnji, posebno u vezi sa slučajem koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

"Ako nešto nismo sigurni da li je tačno, onda to ne trebamo komentarisati. Kad bih znala da se to dešavalo u Kliničkom centru RS i da je tu gospodin Đajić, prva bih rekla – evo, zatvorite. Ali ono što ne znamo ne možemo da tvrdimo. Vi, gospođo Mirna Savić, me iznenađujete što tu ispred držite tu kesu, a niste sigurni da li je to istina. Jer, da smo sigurni da jeste, garantovano on ovdje ne bi sjedio sa nama. Molim vas", poručila je Radulovićeva.