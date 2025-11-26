logo
Đajić o "aferi kokain": Nisam osumnjičeni nego oštećeni, Savić Banjac provocira kesom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Vlado Đajić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, optužio je Mirnu Savić Banjac, poslanicu PDP-a za provokaciju, jer je u salu parlamenta donijela kesu nalik onoj sa spornog snimka iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Mirna savić banjac provokacija đajića kesom u nsrs Izvor: Screenshot

Naglasio je da u tom slučaju nije osumnjičeni, već oštećeni u postupku, prenose Nezavisne.

"Što se tiče ove kese, Mirnu Savić Banjac nek je sramota, vjerovatno je to njihova režija. I svi vide, i ptice na grani, i što je moj sin rekao da se iz aviona vidi da je to montirano i da tu nema nikakvog krivičnog djela sa moje strane. I ja sam zvanično, da sad kažem na ovo kreštanje Draška Stanivukovića, u tužilaštvu svjedok i oštećena osoba, a ne osumnjičeni. Sram ih bilo. Čist sam", rekao je Đajić, ponovivši da je spreman da javno ide na poligraf.

Podsjećamo, nakon objavljivanja spornog snimka Đajić je smijenjen sa čela UKC-a RS i sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka. Tokom rasprave u parlamentu ponovo je poručio da nikada nije vidio narkotike, "kamoli koristio i dilovao", te da je spreman na bilo koji vid testiranja.

"Blanuša novi lider opozicije"

Đajić je rekao i da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pokušava da skrene pažnju sa, kako tvrdi, činjenice da više nije vođa opozicije u gradu, već Branko Blanuša iz SDS-a.

„U ovom trenutku to je Branko Blanuša jer je dokazao da je popularniji od Draška bez kreštanja, poskupljivanja i svega ostalog. Draško ide u političku penziju i ja sam srećan što sam doprinio tome“, naveo je Đajić.

Teške optužbe na račun Mirne Savić Banjac

U nastavku obraćanja, Đajić je iznio niz ozbiljnih optužbi na račun poslanice PDP-a, uključujući navode o navodnim finansijskim transakcijama i kupovini stana.

"Neka odgovori javnosti i nama ovdje, kako je moguće, koji podizvođač i koji finansijer iz Ljubljane je prebacio pare u Švedsku njenoj mami, a ona je ovdje preko NLB banke dobila stan na Starčevici? Ko je to njoj kupio iz Ljubljane i čiji je podizvođač častio stanom ovdje? I zašto je trebala od Draška dobiti mercedes pa odustala, ne znam, zato što se prepala od ovog", rekao je Đajić.

Savić Banjac: "Ne valjam se u blatu sa polusvijetom"

Mirna Savić Banjac odgovorila je da su optužbe lažne i da su ranije bile objavljene na stranicama Gradskog odbora SNSD-a, dok je tim medijima, kako tvrdi, upravljao lično Đajić.

"Tužila sam SNSD, ne samo ja, nego i moje kolege koje su takođe bile lažno prozvane. To je zaista na sudu vrlo lako dokazivo. Angažovali smo advokate, bilo nas je 5-6 koji smo lažno optuženi, i ja ću čekati da se završi sudski proces zbog zaštite integriteta i digniteta moje porodice", rekla je poslanica PDP-a.

Pozvala je i na detaljnu istragu o dešavanjima na UKC-u RS, posebno u vezi sa policijskim službenicima koji su se pojavili na spornom snimku.

"To treba da izazove strah kod svakog čovjeka u ovoj Republici Srpskoj. Ne treba niko da bude kriv prije vremena, ali najmanje što mogu MUP, sud i tužilaštvo jeste da do kraja ispitaju sve. To se zasad ne radi", naglasila je ona.

Radulovićeva: "Bez dokaza ne treba iznositi teške optužbe"

Diskusiji se pridružila i Nataša Radulović iz SNSD-a, koja je poručila da je opasno iznositi optužbe na osnovu nedokazanih tvrdnji, posebno u vezi sa slučajem koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

"Ako nešto nismo sigurni da li je tačno, onda to ne trebamo komentarisati. Kad bih znala da se to dešavalo u Kliničkom centru RS i da je tu gospodin Đajić, prva bih rekla – evo, zatvorite. Ali ono što ne znamo ne možemo da tvrdimo. Vi, gospođo Mirna Savić, me iznenađujete što tu ispred držite tu kesu, a niste sigurni da li je to istina. Jer, da smo sigurni da jeste, garantovano on ovdje ne bi sjedio sa nama. Molim vas", poručila je Radulovićeva.

Vlado Đajić mirna savić banjac kesa provokacije NSRS

