Vlado Đajić se sutra obraća javnosti: "Okružni sud poništio odluku o smjeni sa čela UKC-a RS"

Vlado Đajić saopštio je večeras da je nezakonito je smijenjen sa funkcije generalnog direktora Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je naveo, Okružni sud u Banjaluci donio je presudu kojom je poništena odluka o njegovoj smjeni sa pozicije generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS).

Povodom ove odluke, Đajić je najavio obraćanje javnosti koje će biti održano sutra, 6. marta 2026. godine u 12 časova ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

Đajić dalje navodi da slučaj nezakonite smjene ne predstavlja samo pitanje jedne funkcije, već pitanje poštovanja zakona, institucija i prava u Republici Srpskoj.

„Odluka suda jasno pokazuje koliko je važno da se institucije i pojedinci uvijek vode zakonom i pravdom“, ističe se u najavi obraćanja.

Poručio je da o ovoj temi želi govoriti otvoreno i odgovorno, naglašavajući da kao javni funkcioner ima obavezu da ukaže na značaj poštovanja pravnog poretka i institucija.

„Javnost ima pravo da zna istinu, a zakon mora biti iznad svih“, navodi se u saopštenju.

(Mondo)