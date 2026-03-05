logo
Vlado Đajić se sutra obraća javnosti: "Okružni sud poništio odluku o smjeni sa čela UKC-a RS"

Vlado Đajić se sutra obraća javnosti: "Okružni sud poništio odluku o smjeni sa čela UKC-a RS"

Autor Dragana Božić
1

Vlado Đajić saopštio je večeras da je nezakonito je smijenjen sa funkcije generalnog direktora Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske.

Vlado Đajić se sutra obraća javnosti: "Okružni sud poništio odluku o smjeni sa čela UKC-a RS"

Kako je naveo, Okružni sud u Banjaluci donio je presudu kojom je poništena odluka o njegovoj smjeni sa pozicije generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS).

Povodom ove odluke, Đajić je najavio obraćanje javnosti koje će biti održano sutra, 6. marta 2026. godine u 12 časova ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

Đajić dalje navodi da slučaj nezakonite smjene ne predstavlja samo pitanje jedne funkcije, već pitanje poštovanja zakona, institucija i prava u Republici Srpskoj.

„Odluka suda jasno pokazuje koliko je važno da se institucije i pojedinci uvijek vode zakonom i pravdom“, ističe se u najavi obraćanja.

Poručio je da o ovoj temi želi govoriti otvoreno i odgovorno, naglašavajući da kao javni funkcioner ima obavezu da ukaže na značaj poštovanja pravnog poretka i institucija.

„Javnost ima pravo da zna istinu, a zakon mora biti iznad svih“, navodi se u saopštenju.

(Mondo)

Vlado Đajić

Interesantno

Zaista vrlo interesantno otkud toliki publicitet čovjeku kojeg su svi ismijavali, zvali šmrkavac, uhvaćen sa nekom drogom i sad kao on se obraća javnosti. To je više ona krilatica opozicionara nek je i najgori samo da je protiv SNSDa

