Identifikovana tijela pronađena u Poreču: Riječ je o članovima jedne porodice

Pronađena tijela članova iste porodice u Poreču.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Tijela porodice pronađena su u kući u Poreču u Hrvatskoj, saznaje "Jutarnji list". Riječ je o majci i kćerci uz starijeg muškarca koji je bio sa njima u kući.

Pronađena su tijela majke Brankice Perhat i njene kćerke Dafne Perhat. Dafne Perhat je radila nekada u Briselu u Belgiji kao asistentkinja u Evropskom parlamentu,

Bila je poznata kao bliska saradnica poslanice Sandre Petrović Jakovine (SDP). Prema nezvaničnim informacijama pomenutog hrvatskog portala, komšije su primijetile da se niko ne pojavljuje u kući i pozvale su policiju.

Komšije su rekle istražiteljima da nikoga nisu vidjele čak od oktobra. Osjetili su i čudan smrad što im je dodatno bilo sumnjivo.

(Mondo.rs)