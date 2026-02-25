logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga nesreće tramvaja u Sarajevu: Vozač i dalje jedini osumnjičeni, provjerava se i privredni kriminal u GRAS-u

Istraga nesreće tramvaja u Sarajevu: Vozač i dalje jedini osumnjičeni, provjerava se i privredni kriminal u GRAS-u

Autor N.D. Izvor Klix
0

Glavni tužilac Kantona Sarajevo Meliha Dugalija potvrdila je danas da je Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je 12. februara iskočio iz šina i izazvao nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji student Erdoan Morankić, i dalje jedini osumnjičeni.

Sarajevska tramvajska nesreća: Istraga proširena na privredni kriminal u GRAS-u Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Istraga se, međutim, vodi i u pravcu rasvjetljavanja sumnji na ozbiljan privredni kriminal u preduzeću GRAS Sarajevo, piše Klix.

Dugalija je pojasnila da Kantonalni sud nije odredio pritvor Kasapoviću jer ne postoji osnovana sumnja da je nesreća prouzrokovana sa umišljajem, već se sumnja na nehatan postupak.

„Ne možemo donositi ishitrene odluke i ovdje nema selektivnog rada. Izuzeta je vrlo obimna materijalna dokumentacija“, rekla je Dugalija.

Prema riječima tužioca, kamere u tramvaju koji je učestvovao u nesreći nisu radile od novembra prošle godine, pa se zbog toga ne mogu utvrditi tačne radnje vozača neposredno prije nesreće. Istraga je proširena i na ostale tramvaje istog tipa: izuzeti su hard diskovi iz još šest tramvaja, pri čemu kod dva podaci nisu mogli biti očitani, a kod preostala četiri kontinuitet snimanja nije postojao.

Dugalija je navela da je pregledano više video-snimaka prikupljenih sa okolnih objekata, a u toku je i pribavljanje snimka sa Ambasade SAD u BiH, koja se nalazi u blizini mjesta nesreće.

„Istraga ne teče samo u pravcu utvrđivanja uzročno-posljedične veze između radnji vozača, tehničkih elemenata tramvaja, šina i infrastrukture. Utvrđujemo lanac odgovornosti unutar javnog preduzeća GRAS i drugih nadležnih organa“, istakla je tužilac.

Komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević rekao je da je do sada saslušano 50 svjedoka i da je alko-testiranjem utvrđeno da vozač nije bio pod dejstvom alkohola.

U nesreći su, osim Morankića, teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović i još tri lica lakše, uključujući vozača tramvaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj nesreća istraga GRAS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ