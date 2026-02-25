Istraga nesreće tramvaja u Sarajevu: Vozač i dalje jedini osumnjičeni, provjerava se i privredni kriminal u GRAS-u

Glavni tužilac Kantona Sarajevo Meliha Dugalija potvrdila je danas da je Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je 12. februara iskočio iz šina i izazvao nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji student Erdoan Morankić, i dalje jedini osumnjičeni.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Istraga se, međutim, vodi i u pravcu rasvjetljavanja sumnji na ozbiljan privredni kriminal u preduzeću GRAS Sarajevo, piše Klix.

Dugalija je pojasnila da Kantonalni sud nije odredio pritvor Kasapoviću jer ne postoji osnovana sumnja da je nesreća prouzrokovana sa umišljajem, već se sumnja na nehatan postupak.

„Ne možemo donositi ishitrene odluke i ovdje nema selektivnog rada. Izuzeta je vrlo obimna materijalna dokumentacija“, rekla je Dugalija.

Prema riječima tužioca, kamere u tramvaju koji je učestvovao u nesreći nisu radile od novembra prošle godine, pa se zbog toga ne mogu utvrditi tačne radnje vozača neposredno prije nesreće. Istraga je proširena i na ostale tramvaje istog tipa: izuzeti su hard diskovi iz još šest tramvaja, pri čemu kod dva podaci nisu mogli biti očitani, a kod preostala četiri kontinuitet snimanja nije postojao.

Dugalija je navela da je pregledano više video-snimaka prikupljenih sa okolnih objekata, a u toku je i pribavljanje snimka sa Ambasade SAD u BiH, koja se nalazi u blizini mjesta nesreće.

„Istraga ne teče samo u pravcu utvrđivanja uzročno-posljedične veze između radnji vozača, tehničkih elemenata tramvaja, šina i infrastrukture. Utvrđujemo lanac odgovornosti unutar javnog preduzeća GRAS i drugih nadležnih organa“, istakla je tužilac.

Komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević rekao je da je do sada saslušano 50 svjedoka i da je alko-testiranjem utvrđeno da vozač nije bio pod dejstvom alkohola.

U nesreći su, osim Morankića, teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović i još tri lica lakše, uključujući vozača tramvaja.