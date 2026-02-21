logo
Tri osobe poginule nakon pada helikoptera: Užas u Rusiji, pilot upravljao bez dozvole

Tri osobe poginule nakon pada helikoptera: Užas u Rusiji, pilot upravljao bez dozvole

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Tri osobe poginule su u padu helikoptera u Amurskoj oblasti na Dalekom istoku Rusije, pilot nije imao dozvolu za upravljanje letjelicom.

Pao helikopter u Rusiji, stradale tri osobe Izvor: X/Kate from Kharkiv

U padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, poginule su tri osobe, saopštile su vlasti danas, prenosi Anadolu.

Privatni helikopter tipa "Robinson", koji je ranije tokom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživjelih, navodi se u saopštenju vlade Amurske oblasti.

"U Amurskoj oblasti završene su potrage za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tokom akcije traganja i spašavanja pronađeni su i mjesto pada letjelice i tijela tri žrtve", navodi se u saopštenju.

Predstavnici vlasti uputili su saučešće porodicama i najbližima stradalih.

Pilot nije imao dozvolu

O okolnostima nesreće pokrenuta je istraga. Uzrok pada nije naveden. Međutim, Istočnosibirsko transportno tužilaštvo u odvojenom saopštenju navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao poginulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tom letjelicom.

Takođe je navedeno da helikopter nije bio zvanično registrovan u skladu sa propisanim procedurama.

Ruski helikopter
Izvor: Printscreen
Izvor: Printscreen

