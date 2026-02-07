logo
Izbodena četiri studenta i policajac: Horor u Rusiji, napadač držao mladića kao taoca (Video)

Izbodena četiri studenta i policajac: Horor u Rusiji, napadač držao mladića kao taoca (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U Ufi je priveden muškarac koji je u studentskom domu ranio četiri studenta i policajca.

Muškarac ranio policajca i studente u Rusiji Izvor: Haggardous50000/shutterstock

U Ufi su pripadnici organa reda priveli muškarca koji je u studentskom domu jednog univerziteta ranio četiri studenta i jednog policajca, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk. Vest prenosi APA, pozivajući se na list Izvestija, prenosi Apa.az.

"U Ufi su moje kolege privele muškarca koji je u studentskom domu jednog univerziteta ranio četiri studenta i jednog policajca. Sve okolnosti ovog incidenta se utvrđuju", napisala je Volk na svom Telegram kanalu.

Prema izvoru lista Izvestija, u napadu je povređeno šest osoba, među kojima i jedno dijete. Svi povređeni su hospitalizovani u bolnicama u Ufi. Troje njih nalazi se u Gradskoj kliničkoj bolnici broj 10, dvoje u teškom stanju, a jedna osoba u stanju srednje težine.

Još dvije osobe sa povredama srednje težine smještene su u Gradsku kliničku bolnicu broj 18, dok je dijete zbrinuto u Dječjoj gradskoj kliničkoj bolnici broj 17.

Navodi se i da je jedan student tokom incidenta bio uzet za taoca u fiskulturnoj sali, ali je kasnije oslobođen.

Povrijeđenima se pruža sva neophodna medicinska pomoć. 

