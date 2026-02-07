Veliki ruski napad na Ukrajinu: Uzbuna i u Poljskoj

Rusija je tokom noći izvela jedan od većih zračnih napada na Ukrajini
Ruske snage su tokom noći sa 6. na 7. feburara pokrenule veliki napad na Ukrajinu, ispalivši više od 400 dronova i oko 40 raketa, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Glavne mete napada bili su energetski objekti širom zemlje, piše Ukrainska Pravda.
Predsjednik Zelenski je na društvenoj mreži X objavio detalje napada. "Glavne mete bile su energetska mreža, proizvodni pogoni i distribucijske trafostanice. Zabilježena je šteta u Volinskoj, Ivano-Frankivskoj, Lavovskoj i Rivanjskoj oblasti. U Rivneu je oštećena stambena zgrada", naveo je.
"U Ladižinu u Viničkoj oblasti dronovi su pogodili upravnu zgradu jedne poljoprivredne škole. Bilo je napada i u Kijevskoj i Harkivskoj oblasti. U nekim regijama snage protuzračne obrane i dalje djeluju", dodao je Zelenski, pozvavši partnere da osiguraju više projektila za sisteme protuzračne obrane.
Ministar energije Denis Šmihal je kazao da su pogođene ključne podstanice i dalekovodi od 750 kV i 330 kV, a on ih je opisao kao "kičmu" ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Takođe su pogođene termoelektrane "Burshtyn" i "Dobrotvir".
Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, saopštile su u subotu poljske vlasti.