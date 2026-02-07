logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki ruski napad na Ukrajinu: Uzbuna i u Poljskoj

Veliki ruski napad na Ukrajinu: Uzbuna i u Poljskoj

Autor Haris Krhalić
0

Rusija je tokom noći izvela jedan od većih zračnih napada na Ukrajini

Veliki napad Rusije na Ukrajinu Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ruske snage su tokom noći sa 6. na 7. feburara pokrenule veliki napad na Ukrajinu, ispalivši više od 400 dronova i oko 40 raketa, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Glavne mete napada bili su energetski objekti širom zemlje, piše Ukrainska Pravda.

Predsjednik Zelenski je na društvenoj mreži X objavio detalje napada. "Glavne mete bile su energetska mreža, proizvodni pogoni i distribucijske trafostanice. Zabilježena je šteta u Volinskoj, Ivano-Frankivskoj, Lavovskoj i Rivanjskoj oblasti. U Rivneu je oštećena stambena zgrada", naveo je.

"U Ladižinu u Viničkoj oblasti dronovi su pogodili upravnu zgradu jedne poljoprivredne škole. Bilo je napada i u Kijevskoj i Harkivskoj oblasti. U nekim regijama snage protuzračne obrane i dalje djeluju", dodao je Zelenski, pozvavši partnere da osiguraju više projektila za sisteme protuzračne obrane.

Ministar energije Denis Šmihal je kazao da su pogođene ključne podstanice i dalekovodi od 750 kV i 330 kV, a on ih je opisao kao "kičmu" ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Takođe su pogođene termoelektrane "Burshtyn" i "Dobrotvir".

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, saopštile su u subotu poljske vlasti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ