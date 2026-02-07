Veliki ruski napad na Ukrajinu: Uzbuna i u Poljskoj

Rusija je tokom noći izvela jedan od većih zračnih napada na Ukrajini

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ruske snage su tokom noći sa 6. na 7. feburara pokrenule veliki napad na Ukrajinu, ispalivši više od 400 dronova i oko 40 raketa, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Glavne mete napada bili su energetski objekti širom zemlje, piše Ukrainska Pravda.

Predsjednik Zelenski je na društvenoj mreži X objavio detalje napada. "Glavne mete bile su energetska mreža, proizvodni pogoni i distribucijske trafostanice. Zabilježena je šteta u Volinskoj, Ivano-Frankivskoj, Lavovskoj i Rivanjskoj oblasti. U Rivneu je oštećena stambena zgrada", naveo je.

"U Ladižinu u Viničkoj oblasti dronovi su pogodili upravnu zgradu jedne poljoprivredne škole. Bilo je napada i u Kijevskoj i Harkivskoj oblasti. U nekim regijama snage protuzračne obrane i dalje djeluju", dodao je Zelenski, pozvavši partnere da osiguraju više projektila za sisteme protuzračne obrane.

Ministar energije Denis Šmihal je kazao da su pogođene ključne podstanice i dalekovodi od 750 kV i 330 kV, a on ih je opisao kao "kičmu" ukrajinskog elektroenergetskog sistema. Takođe su pogođene termoelektrane "Burshtyn" i "Dobrotvir".

Dva aerodroma u jugoistočnoj Poljskoj zatvorena su iz opreza zbog ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij, saopštile su u subotu poljske vlasti.