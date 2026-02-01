"Eliminisali smo 80 neprijateljskih vojnika": Napadi Rusa pod okriljem magle propali kod Pokrovska

Ukrajinske snage su u jednom danu odbile dva velika ruska napada kod Pokrovska, uništivši nekoliko četa, vozila i više od 80 vojnika.

Ukrajinske snage su u jednom danu odbile velike ruske napade u pravcu Pokrovska (region Donjeck), ubivši oko 80 ruskih vojnika.

U izvještaju brigada "Spartan Naciona Guard" od 31. januara na Telegramu je navela da je zajedno sa jedinicom "Ptah Madiara" i susednim snagama odbila ruski napad, dok je Moskva u napad uključila do 80 vojnika.

"Neprijatelj je pokušao ofanzivu u pravcu Pokrovska. Pod pokrivačem magle neprijatelj je pokušao da napreduje koristeći automobile, motocikle i ATV vozila", navodi se u izvještaju. Ukrajinske jedinice su potpuno zaustavile napad, uništivši rusku živu silu i opremu.

"Spartan, zajedno sa susjednim jedinicama, odbio je neprijateljski napad - gotovo četiri ruske čete su uništene u jednom danu", navela je brigada.

Prema izvještaju, ukrajinske snage su eliminisale 80 ruskih vojnika, ranile dvojicu i zarobile još dvojicu. Takođe su uništile 10 ATV vozila, četiri motocikla i šest vozila.

Izvještaj je bio praćen snimcima sa drona koji prikazuju kako rusko osoblje i oprema bivaju pogođeni. Posebno, u subotu je 7. Vazdušno-desantni korpus Ukrajine izvijestio da su ruske snage pokrenule mehanizovani napad na selo Hrišine, takođe u pravcu Pokrovska.

"Ruske trupe su pokušale mehanizovani napad koristeći tri oklopna vozila. Neprijatelj je odlučio da ubrza ofanzivu zbog neuspjeha taktikama infiltracije", navodi korpus.

Napad je postigao ograničen uspjeh prije nego što su ukrajinske snage kontrirale. 155. Odvojena Mehanizovana brigada, nazvana po Ani Kijevskoj, zajedno sa susjednim jedinicama, angažovala se protiv ruskih trupa.

"Neprijatelj je uništen kako na prilazima selu, tako i na njegovoj periferiji", navodi se u izvještaju, dodajući da su uništena dva oklopna vozila i više od 10 ruskih vojnika, piše Kyivpost.

Korpus je napomenuo da su neki ruski vojnici pobjegli sa bojišta i da su u toku operacije čišćenja u i oko Hrišinea. Objavljeni su i snimci dronom, ali se njihova autentičnost nije mogla nezavisno potvrditi.

Prema Generalštabu Ukrajine, do 8 sati 1. februara, ukrajinske snage su odbile 80 ruskih napadačkih akcija u pravcu Pokrovska, u blizini više naselja, uključujući Pokrovsk, Mirnograd i Hrišine.

Početkom januara, ukrajinske snage su odbile dva ruska napada koristeći terenska vozila (ATV) u Donjeckom regionu, zaustavivši prodore u blizini Jampila i Pokrovska uprkos teškim vremenskim uslovima.

