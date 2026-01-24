logo
Rusija i Ukrajina ponovo za pregovaračkim stolom: Objavljen datum novog sastanka predstavnika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Naredna runda razgovora između predstavnika Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, održaće se u nedjelju, 1. februara, u Abu Dabiju, rekao je neimenovani američki zvaničnik.

Naredna runda razgovora između predstavnika Ukrajine i Rusije 1. februara Izvor: Profimedia

"Vidjeli smo mnogo poštovanja između strana jer su zaista tražili rješenja", rekao je neimenovani zvaničnik novinarima nakon razgovora.

On je pozdravio napredak postignut tokom posljednja dva dana razgovora, iako su današnji završeni bez dogovora.

"Došli smo do pravih detalja i nadam se da ćemo u nedjelju `pogurati` dogovor ka konačnoj kulminaciji", rekao je neimenovani zvaničnik.

Rat u Ukrajini pregovori

