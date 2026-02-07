logo
Tramp poručio: "Vrlo dobar razgovor o Ukrajini, nešto bi moglo da se dogodi"

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik SAD-a zadovoljan je pregovorima u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine.

Tramp zadovoljan pregovorima u vezi ratom Ukrajine i Rusije Izvor: YouTube/The white house/screenshot

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su u toku vrlo dobri razgovori o Ukrajini i da bi "nešto moglo da se dogodi" kao rezultat pregovora.

"Veoma, veoma dobri razgovori danas, koji su u vezi sa odnosom Rusije i Ukrajine. Nešto bi moglo da se dogodi", rekao je Tramp novinarima.

Rojters je juče objavio da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o ambicioznom cilju za mart da se Rusija i Ukrajina dogovore o mirovnom sporazumu, a i dalje je kamen spoticanja pitanje teritorija.

"Ključno pitanje su teritorije, a među temama su i potencijalni referendum i izbori u maju", rekli su izvori upućeni u sadržaj sastanaka.

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof izjavio je u četvrtak da su delegacije SAD, Ukrajine i Rusije pristale na razmjenu 314 vojnih zarobljenika.

Odbio se izviniti za sporni video

Trump je izjavio, nakon što je na njegovom nalogu na društvenim mrežama objavljen, pa potom obrisan, rasistički video u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni, da nije vidio taj dio snimka te da se zbog toga odbija izviniti.

Tramp je na svojoj platformi Truth Social objavio video u kojem su Barak i Mišel Obama, bivši predsjednik i prva dama SAD, prikazani kao majmuni. Video generisan pomoću vještačke inteligencije prikazuje lica bivšeg predsjednika i bivše prve dame montirana na tijela majmuna, uz pjesmu "The Lion Sleeps Tonight", grupe "The Tokens".

Donald Tramp Rat u Ukrajini

