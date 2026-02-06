logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijski korak u liječenju raka: Srpkinja prva prima rusku vakcinu za melanom

Istorijski korak u liječenju raka: Srpkinja prva prima rusku vakcinu za melanom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pacijentkinja iz Srbije Jovana Aleksić koja ima melanom, karcinom kože sa metastazama, biće prva na svijetu koja će početi liječenje ruskom vakcinom protiv raka, potvrdio je šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević.

Srpkinja prva na svijetu prima rusku vakcinu protiv raka Izvor: Shutterstock

Boljević je rekao da će liječenje početi u narednih mjesec, najkasnije dva, a da od ponedjeljka počinje pravljenje vakcine za nju.

On je pojasnio da se u proceduri pravljenja vakcine koristi i vještačka inteligencija, te da će tim uključen u proces o radu na vakcini govoriti na opsežnoj konferenciji početkom aprila u Sočiju u Rusiji.

Naglasio je da nije riječ o kliničkim ispitivanjima, već liječenju, a da je odluka da prvi pacijent bude iz Srbije donesena zbog dobrih odnosa sa tom zemljom.

"Naravno, postoji još pacijenata sa kojima se radi uporedo, ali ovo će biti prva osoba na svijetu koja će početi liječenje ovog oblika raka na ovaj način", precizirao je Boljević.

Prema njegovim riječima, ukoliko se neko izliječi od raka melanoma vakcinom, on više ne može da dobije taj oblik raka.

Kako je pojasnio, uzimaju se "podaci" iz ćelije oboljelog tkiva, analiziraju se, nakon čega se nalazi lijek.

Prema njegovim riječima, pacijentu treba ukupno 10 doza vakcine, koja se prima na svake dvije nedjelje, a nakon dvije, tri doze može da se vidi da li se tumor povlači, odnosno da li je liječenje efektivno.

Boljević je naveo da će se pacijenti iz Rusije, ali i iz Republike Srpske liječiti o trošku zdravstvenog fonda i zato su procedure za njih malo sporije.

"Sa Srbijom i drugim zainteresovanim zemljama još nema sporazuma sa njihovim fondovima, ali se nadamo da će uskoro i tu da nastanu neke promjene", naveo je Boljević. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

rak vakcina Srbija Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ