Istorijski korak u liječenju raka: Srpkinja prva prima rusku vakcinu za melanom

Pacijentkinja iz Srbije Jovana Aleksić koja ima melanom, karcinom kože sa metastazama, biće prva na svijetu koja će početi liječenje ruskom vakcinom protiv raka, potvrdio je šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević.

Boljević je rekao da će liječenje početi u narednih mjesec, najkasnije dva, a da od ponedjeljka počinje pravljenje vakcine za nju.

On je pojasnio da se u proceduri pravljenja vakcine koristi i vještačka inteligencija, te da će tim uključen u proces o radu na vakcini govoriti na opsežnoj konferenciji početkom aprila u Sočiju u Rusiji.

Naglasio je da nije riječ o kliničkim ispitivanjima, već liječenju, a da je odluka da prvi pacijent bude iz Srbije donesena zbog dobrih odnosa sa tom zemljom.

"Naravno, postoji još pacijenata sa kojima se radi uporedo, ali ovo će biti prva osoba na svijetu koja će početi liječenje ovog oblika raka na ovaj način", precizirao je Boljević.

Prema njegovim riječima, ukoliko se neko izliječi od raka melanoma vakcinom, on više ne može da dobije taj oblik raka.

Kako je pojasnio, uzimaju se "podaci" iz ćelije oboljelog tkiva, analiziraju se, nakon čega se nalazi lijek.

Prema njegovim riječima, pacijentu treba ukupno 10 doza vakcine, koja se prima na svake dvije nedjelje, a nakon dvije, tri doze može da se vidi da li se tumor povlači, odnosno da li je liječenje efektivno.

Boljević je naveo da će se pacijenti iz Rusije, ali i iz Republike Srpske liječiti o trošku zdravstvenog fonda i zato su procedure za njih malo sporije.

"Sa Srbijom i drugim zainteresovanim zemljama još nema sporazuma sa njihovim fondovima, ali se nadamo da će uskoro i tu da nastanu neke promjene", naveo je Boljević.

