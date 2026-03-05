Evropol upozorava: Teroristička prijetnja u EU raste zbog sukoba na Bliskom istoku

Prijetnja od terorističkih napada i nasilnog ekstremizma u Evropi povećana je usljed sukoba na Bliskom istoku, saopštio je Evropol.

Izvor: Shutterstock

"Nivo terorističke prijetnje i nasilnog ekstremizma na teritoriji EU se smatra visokim. Teroristička prijetnja mogla bi biti pojačana od strane pojedinaca koji djeluju sami ili malih ćelija koje djeluju na sopstvenu inicijativu", upozorio je rekao je portparol Evropola Jan Op Gen Ort.

Upozorio je da bi grupe povezane sa Iranom mogle da pokušaju da sprovedu "destabilizujuće aktivnosti" unutar EU, misleći na grupe povezane sa takozvanom Osovinom otpora, mrežom antiameričkih i izraelskih šiitskih milicija u zemljama uključujući Irak, Liban i Jemen.

To bi moglo da uključuje terorističke napade, kampanje zastrašivanja, finansiranje terorizma i kibernetički kriminal.

Ort je naveo da brzo širenje određenog polarizujućeg sadržaja na internetu može ubrzati kratkoročne procese radikalizacije među zajednicama u dijaspori unutar EU i kod pojedinaca.

Evropska policijska agencija je navela da će sukob na Bliskom istoku imati "neposredne posljedice" po bezbjednost EU sa kada je riječ o prijetnjama od teškog i organizovanog kriminala i kibernetičkih napada.

Portparol Evropola kaže da očekuje više kibernetičkih napada na evropsku infrastrukturu i povećanje onlajn prevara korišćenjem sve više sofisticirane vještačke inteligencije i iskorišćavanjem mase informacija koje kruže o sukobu na mreži, prenosi španska novinska agencija Efe.

Iran i Izrael već šesti dan razmjenjuju vatre nakon što su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran tokom vikenda.

(Srna)