Od "prvog vojnika" do "licemjera": Da li Đajić postaje nova politička prijetnja SNSD-u?

Vlado Đajić, dugogodišnji funkcioner SNSD-a, u kratkom vremenskom periodu prošao je put od jednog od najlojalnijih i najvidljivijih kadrova stranke do osobe koju je njen lider Milorad Dodik javno označio kao "dvoličnu i licemjernu".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iako je i ranije bio predmet kritika dijela javnosti, prije svega zbog organizovanja neformalnih događaja poput žurki i kotlićijada, Đajić je nesumnjivo imao značajnu političku težinu unutar stranke.

To potvrđuju i izborni rezultati - na opštim izborima 2022. godine osvojio je 28.825 glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok je na lokalnim izborima 2024. dobio podršku više od 10.000 birača.Takvi rezultati svrstavali su ga među uticajnije političare SNSD-a u Banjaluci.

Prelomni trenutak dogodio se 19. novembra prošle godine, kada je u javnost dospio snimak na kojem se vidi kako Đajić i jedan muškarac pričaju o određenoj robi i novcu, a u tom trenutku se na stolu nalazi kesa sa bijelim prahom. Uslijedila je brza reakcija, smijenjen je sa čela Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci, kao i sa funkcije direktora Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske. Na toj poziciji naslijedio ga je Nikola Šobot, bivši kandidat za gradonačelnika.

Ovakva ekspresna smjena otvorila je pitanje kriterijuma odgovornosti unutar stranke. Naime, SNSD se i ranije suočavao sa aferama svojih funkcionera koje nisu uvijek rezultirale političkim sankcijama. Kao primjer često se navodi slučaj ministra Staše Košarca, koji je tokom pandemije koronavirusa prisustvovao privatnom okupljanju u Sarajevu uprkos restrikcijama, ali je zadržao ministarsku funkciju do dan danas.

Nakon smjene, Đajić je pokrenuo pravnu borbu protiv Vlade Republike Srpske, tvrdeći da je razriješen nezakonito. Okružni sud u Banjaluci presudio je u njegovu korist, ocijenivši da smjena nije provedena u skladu sa zakonom.

"To je dokaz da sam radio po zakonu i da sam čist i nevin", izjavio je Đajić nakon presude, pozivajući se na rezultate svog rada i podršku birača.

Ipak, pravna pobjeda nije ublažila politički sukob. Naprotiv, on je dodatno zaoštren javnim istupima Milorada Dodika, koji je Đajića optužio za licemjerstvo i neiskren odnos prema zdravstvenim radnicima. Kritike su stigle i iz UKC-a, gdje je novo rukovodstvo poručilo da je neuvjerljivo da govori o pravima zaposlenih nakon što je godinama imao priliku da utiče na njihove uslove rada.

Izvor: Dr Vlado Đajić/Facebook

U javnosti se već neko vrijeme spekuliše da bi Đajić mogao formirati vlastitu političku partiju, a kao moguće ime pominje se "Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić". Iako na današnjoj sjednici Predsjedništva SNSD-a nije zvanično potvrđeno njegovo isključenje iz stranke, izostanak jasnog stava dodatno podgrijava neizvjesnost i ukazuje na ozbiljan raskol.

Politički analitičar Velizar Antić smatra da bi posljedice ovog sukoba mogle biti šire.

"Mislim da je Dodik, nakon greške sa isključenjem Igora Radojičića, napravio novu grešku uklanjanjem Đajića sa čela SNSD-a u Banjaluci. Ovim potezom želio je da pokaže da zadržava punu kontrolu nad strankom i da neće dozvoliti jačanje pojedinaca koji bi mogli ugroziti njegov autoritet", rekao je Antić za MONDO.

Antić dodaje da Đajićev politički uticaj nije zanemariv, te da postoji realna mogućnost njegovog povratka kroz novu političku organizaciju.

"Đajić nije politički potrošen. Ukoliko formira vlastitu partiju, postoji šansa da osvoji značajan broj glasova, posebno u banjalučkoj regiji. Najveći dio te podrške došao bi upravo od birača SNSD-a, što bi moglo uticati na odnos snaga u Narodnoj skupštini Republike Srpske".

Ipak, treba imati u vidu i ograničenja takvog scenarija. Formiranje nove stranke zahtijeva vrijeme, infrastrukturu i širu organizaciju, što uoči izbora može predstavljati ozbiljan izazov.

"Ostalo je malo vremena do izbora i ne vjerujem da će moći značajnije da se posveti čitavoj Republici Srpskoj, ali u banjalučkoj regiji mislim da bi mogao napraviti dobar rezultat. Ogromnu većinu glasova koju bi dobila njegova partija bi otkinuo upravo od SNSD-a. A sa kim bi mogao da ide u koaliciju nakon izbora u velikoj mjeri bi odredio i novi odnos snaga u Narodnoj skupštini i broj poslanika koji bi njegova partija osvojila", zaključio je Antić.