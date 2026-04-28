Inspektorat: Prekršajne mjere investitoru zbog sječe stabala na obali Vrbasa

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Republička vodna inspekcija pokrenula je postupak sa ciljem utvrđivanja da li investitor posjeduje vodna akta za izvođenje radova na vodnom zemljištu, te da li se pridržava uslova iz vodnih akata, navedeno je iz Inspektorata RS.

Posječene vrbe uz obalu Vrbasa Izvor: Centar za životnu sredinu/Tomas Damjanović/Screenshot

"Postupak je još uvijek u toku, ali možemo reći da su inspektoru predočena vodna akta izdati od ЈU "Vode Srpske" za izgradnju šetališta i obaloutvrde. Međutim, nakon obilaska terena i izvršenog uvida na licu mjesta, prema mišljenju ovog organa prilikom izvođenja radova nisu ispoštovani uslovi iz vodnih akata, u kojima je decidno navedeno da se prilikom izvođenja radova mora voditi računa da ne dođe do erozije tla i narušavanja postojećeg biodiverziteta", navedno je iz Inspektorata Srpske za RTRS.

Dodaju da je navedeno činjenje Zakonom o vodama definisano kao prekršaj i da će od strane vodne inspekcije biti izrečene prekršajne mjere investitoru.

(Mondo)

