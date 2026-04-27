logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Inspekcija na terenu zbog sječe stabala na obali Vrbasa, oglasio se i gradonačelnik

Autor Dragana Božić Izvor atv
0

Postupajući po predstavci Centra za životnu sredinu u vezi sa sječom stabala na obali Vrbasa, republička vodna inspekcija pokrenula je inspekcijski postupak.

Inspekcija na terenu zbog sječe stabala na obali Vrbasa

Cilj postupka je utvrđivanje da li investitor posjeduje potrebna vodna akta za izvođenje radova na vodnom zemljištu, te da li se pridržava propisanih uslova, objavio je ATV.

"Više informacija o utvrđenom činjeničnom stanju imaćemo nakon završetka postupka", naveli su iz inspektorata.

U pogledu budućih građevinskih radova, naglašeno je da je, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenja, za nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje izdaje lokalna samouprava nadležna gradska urbanističko-građevinska inspekcija.

S obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o radovima za koje dozvolu izdaje nadležno Odjeljenje Grada Banjaluka, dalji inspekcijski nadzor je u nadležnosti gradskih inspektora.

Oglasio se i gradonačelnik 

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, reagovao je na dopis Centra za zaštitu životne sredine povodom sječe stabala na obali Vrbasa uz tvrdnju da gradska administracija nema šta da krije.

"Sve informacije koje traže će i dobiti. Mi smo rekli da se radi o jednoj vrbi, dok se kod ostalog radi o nekoliko topola i bagrenju koje se vodi kao granje i koje se svakako treba tretirati. Prihvatili smo odgovornost da je jedna zdrava vrba posječena. Dobićete sve podatke, nemamo šta da krijemo", rekao je Stanivuković i dodao:

"Nastojaćemo da radimo na tom projektu kako bismo na tom mjestu zasadili dodatnih 50 vrba", poručio je Stanivuković, najavljujući da će javnost biti detaljno obaviještena o svim narednim koracima.

Podsjetimo, Centar za životnu sredinu uputio je dopise nadležnim organima i tražio hitno postupanje.

Od Grada Banjaluka su tražili da javnost detaljno upozna sa svim potrebnim dozvolama koje su izdate za ovu aktivnost, sa projektom uređenja šetališta, da izađe sa informacijom koje pravno lice je sjeklo stabala i koliko je ta greška koštala građane Banjaluke.

Takođe, tražili su informacije kojim prostorno-planskim dokumentom je predviđeno uređenje šetališta, te da li je Gradska uprava planirala da javno upozna građane Banjaluke sa svojim namjerama i kada?

Poručuju kako će u svjetlu novih činjenica i nastavka destrukcije životne sredine radi šetališta, Centar za životnu sredinu dopuniti i krivičnu prijavu koja je u prethodnom periodu već podnesena protiv imenovanih odgovornih lica Gradske uprave Grada Banjaluka.

"Da li će Gradska uprava i ovog puta odbijati da dostavi informacije, čime ćemo biti primorani da pokrećemo upravni spor, ili će ipak postupiti zakonito i u interesu građana dostaviti informacije", pitali su iz Centra.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vrbas drvo drveće inspekcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ