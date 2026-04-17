ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Inspekcija o radovima uz Vrbas: Posječena jedna vrba, najavljena sadnja 50 novih 1

Inspekcija o radovima uz Vrbas: Posječena jedna vrba, najavljena sadnja 50 novih

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Gradska inspekcija u Banjaluci utvrdila je tokom terenskog nadzora da je, u okviru radova na obali rijeke Vrbas, uklonjeno više stabala, uključujući jednu vrbu i sedam topola, od kojih je jedna bila šuplja.

Banjaluka: Inspekcija utvrdila sječu stabala uz Vrbas, slijedi sadnja 50 vrba Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako se navodi u zapisniku, uklonjena su i stabla bagrema i zove, koja se klasifikuju kao korovske vrste, dok je na predmetnoj lokaciji evidentirano i šest starih panjeva.

"Daljim uvidom utvrđeno je da je stručni nadzor, imenovan od strane Grada, bio zadužen za praćenje realizacije projekta, te da su radovi izvođeni u skladu sa važećom projektnom dokumentacijom i pravosnažnom građevinskom dozvolom. Ipak, imajući u vidu specifičnost zahvata i potrebu za pojačanom zaštitom zelenila, naglašeno je da je nadzor bio obavezan da blagovremeno reaguje na uočene okolnosti i preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa stanjem na terenu", saopšteno je iz GU Banjaluka.

Gradonačelnik je naložio preduzimanje svih potrebnih radnji, uključujući razrješenje postojećeg i imenovanje novog stručnog nadzora, koji će pratiti dalju realizaciju projekta.

Novoimenovani nadzor nadgledaće nastavak radova na projektu Banjalučka riva, u okviru kojeg je, na potezu od Venecija do Gradskog mosta, planirana sadnja 50 novih sadnica vrbe, u skladu sa ranije definisanom projektnom dokumentacijom.

Krajišnik

Oni pametni, a mi b...e!

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

