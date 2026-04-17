Vipotnik: Odgovorni za sječu zdravih stabala moraju snositi posljedice

Sječa više od 25 zdravih stabala na obali Vrbasa izazvala je oštre reakcije javnosti, institucija i ekoloških organizacija, uz međusobna prebacivanja odgovornosti između Grada Banjaluka i nadležnih institucija.

Reagovao je i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, koji je ocijenio da je riječ o nedopustivom uništavanju prirodnog ambijenta i zatražio da odgovornost snose oni koji su sječu planirali i naredili.

"Sječa zdravih stabala da bi se napravila još jedna slikovnica o Banjaluci na vodi i sagradilo još jedno Potemkinovo selo koje bi sakrilo da se ispod blistavih kulisa krije samovolja, neznanje i potpuno odsustvo odgovornosti Gradske uprave, izazivaju ogorčenost i nevjericu", rekao je Vipotnik.

On je naveo da priča o banjalučkoj rivijeri, koja se uporno gura, bez usvojenih prostorno-planskih dokumenata, dozvola, ne vodeći računa o objektima i zonama koji su pod zaštitom, možda može donijeti lajkove na društvenim mrežama, ali će trajno uništiti obale Vrbasa, aleje, prepoznatljivo gradsko jezgro.

Vipotnik je istakao da naknadna pamet, izazvana protestima zbog sječe stabala uz Vrbas, predstavlja gašenje požara dječjim pištoljem na vodu, odnosno sedativ za javnost.

"Nije u redu da budu kažnjeni oni koji su držali sjekiru, jer oni tom sjekirom časno zarađuju svoj hljeb sa sedam kora. Ostavke i kazne treba da snose oni koji su tu bespravnu sječu isplanirali i naredili", poručio je Vipotnik.

Podsjećamo, Centar za životnu sredinu objavio je video snimak sječe i upozorio da je posječeno više od 25 stabala, nakon čega su zatražili i utvrđivanje krivične odgovornosti zbog, kako navode, mogućeg ekocida.

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je da je riječ o grešci u okviru projekta „Banjalučka riva“, te da će svi odgovorni biti sankcionisani, uz najavu stručnog nadzora koji će pratiti nastavak radova i planiranu sadnju novih sadnica vrbe.

Iz „Voda Srpske“ navode da ova javna ustanova nije dala saglasnost za sječu stabala uz rijeku Vrbas, te da je odgovornost za uklanjanje stabala na Gradu i izvođačima radova.