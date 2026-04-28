U objektu vrijednom 60 miliona nema ko da radi: Odjel palijativne njege na UKC RS još nije otvoren

Najteži bolesnici još ne mogu da se smjeste na odjel za palijativnu njegu u novom objektu Univerzitetskog kliničkog centra RS koji je svečano otvoren 13. februara

U ovaj objekat preseljene su klinike za hematologiju i onkologiju, dok odjeljenje palijativne njege i dalje čeka prve pacijente.

Direktor UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno nedostaje oko 150 medicinskih sestara, naglašavajući da je samo za odjeljenje palijativne njege potrebno još 50 sestara njegovateljica.

"Fizički nema sestara. Konkurs je stalno otvoren, gdje god nađem sestru primam, ali nema. Sad hoću da doškolujem fizioterapeute, oni su obučeni da se bave tim. Palijativa se mora otvarati soba po sobu. To je 90 kreveta, a grehota je te ljude koji su terminalni, umiru, dovesti u situaciju da se niko ne brine o njima", rekao je Šobot za CAPITAL.

Prema njegovim riječima, za posao njegovatelja nije neophodno medicinsko obrazovanje, ali je neophodno da uz njegovatelje rade i medicinske sestre zbog terapija i intravenskih lijekova.

"Na svakog njegovatelja mora ići jedna medicinska sestra, jer idu intravenski lijekovi i ne može se pustiti da ide tako da nema nekog ko je medicinski obučen", pojasnio je Šobot.

Istakao je da je upravo nedostatak kadra jedini razlog zbog kojeg palijativno odjeljenje još nije otvoreno.

"Razumijem ideju i stvorili smo tehničke uslove, ali kadrovski dok to ne riješimo, staviti nekog tu da gleda hoće li mu neko dodati vode, a da ne obezbijedimo uslove, to neću da radim iz čisto ljudskih i humanih razloga", naveo je on.

Dodao je da trenutno ne postoji precizan rok za početak rada ovog odjeljenja.

"Nema roka. Gledam sad da prekvalifikujem terapeute, da obezbijedim nekih barem 60 do 70 ljudi, pa da pokrenem sobu po sobu", rekao je Šobot.

Podsjećamo, novi objekat u okviru Univerzitetski klinički centar Republike Srpske finansiran je sa više od 60 miliona KM iz budžeta Republike Srpske.

Radovi su počeli 29. juna 2022. godine, a objekat je svečano otvoren 13. februara ove godine u okviru obilježavanja Sretenje.

Otvaranju su prisustvovali tadašnja vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar zdravlja Alen Šeranić, lider SNSD-a Milorad Dodik i druge zvanice.